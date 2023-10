Vítězný Verstappen už nechce další závod s „nucenými zastávkami“ jako v Kataru

Pilot Red Bullu Max Verstappen vítězstvím ve Velké ceně Kataru stvrdil letošní zisk titulu mistra světa formule 1, když dosáhl na 14. triumf.

Nizozemec celý závod kontroloval. Na startu si pohlídal první místo, zvládl restart po úvodním safety caru a neohroženě si dojel pro 49. vítězství v kariéře.

To vše v závodě, do kterého musela kvůli bezpečnosti zasáhnout Mezinárodní automobilová federace (FIA). Ta kvůli obavám z životnosti pneumatik určila, že na každé sadě pneumatik může pilot odjet maximálně 18 kol. Vzhledem k vypsané délce závodu na 57 kol to pro každého pilota znamenalo minimálně 3 zastávky v boxech.

Verstappenovi se toto pravidlo ale nelíbí a nemělo by se podle něj opakovat.

„Jsem radši, když můžeme na pneumatiku tlačit, dokud to jde, a nemít nucené zastávky. Navrhujeme vozy, aby byly šetrné k pneumatikám. Dnes jsme to nemohli plně optimalizovat, protože to je obvykle naše silná stránka. Ale uvidíme, co můžeme do budoucna zlepšit,“ řekl Verstappen.

Na stupních vítězů jej stejně jako před dvěma týdny v Japonsku doplnili piloti McLarenu Oscar Piastri a Lando Norris. Verstappen přiznal, že musel tlačit více, než očekával.

„Myslím, že závod se rozhodl v prvním stintu. Poté jsem už mohl hlídat svou rychlost a ujišťovat se, že pneumatiky budou neustále v dobrém pracovním okně. McLareny dnes ale byly znovu rychlé, musel jsem tlačit. Byl to rozhodně těžký závod.“

Pérez dostal tři penalizace za překročení traťových limitů

Dva pětisekundové tresty v závodě, a ještě jeden po projetí cílem za porušování traťových limitů dostal v Kataru druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez.

Mexičan do závodu startoval z boxů, jelikož nasadil novou pohonnou jednotku, tým pracoval na voze bez vědomí FIA a nový vůz měl připravený více, než dovolují pravidla.

V cíli nakonec Mexičan obsadil desáté místo a získal jeden bod.