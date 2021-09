Vítězný Hamilton ocenil Norrisův výkon v GP Ruska

Hamiltonovi nevyšel start závodu, kdy se propadl ze čtvrtého na sedmé místo. Po zastávkách v boxech se ale dostal až na druhou pozici za vedoucího Norrise. Sedminásobnému mistrovi světa se podařilo smazat devítisekundovou ztrátu a 10 kol před cílem byl těsně za svým krajanem.

V tu chvíli začalo v Soči pršet, což řadu pilotů donutilo k přezutí na pneumatiky do přechodných podmínek. Čtyři kola před cílem do boxů zamířil také Hamilton, zatímco Norris zůstal na trati.

Déšť však výrazně zesílil, což už Norris nedokázal na hladkých pneumatikách zvládnout a výrazně ztrácel. Nakonec i on zamířil do boxů, v pořadí se ale propadl až na osmé místo.

Hamilton si tak dojel pro jubilejní 100. vítězství ve formuli 1, navíc se vrátil do čela průběžného pořadí šampionátu.

„Lando odvedl úžasnou práci, měl neuvěřitelnou rychlost, v McLarenu dělá skvělou práci a je to hořkosladké sledovat můj starý tým vpředu,“ řekl Hamilton, který u McLarenu svou kariéru ve F1 začínal, než v roce 2013 přestoupil k Mercedesu.

„Nechtěl jsem nechat Landa ujet, nevěděl jsem ale, jak je to s počasím, jsem ale neskutečně vděčný všem těmto mužům a ženám, kteří jsou tady a v továrně.“

Hamilton si nemyslí, že by dokázal Norrise překonat, pokud by v závěru nepromluvil do závodu déšť.

„Bylo by obtížné předjet Landa, měl skvělou rychlost a zajel nejrychlejší kolo. Bylo by těžké ho předjet, pokud bychom nenarazili na nějaký provoz, nebo by udělal chybu, které ale vůbec nedělal. Pak přišel déšť, a to nám dalo šanci.“

Hamilton se vrátil do čela průběžného pořadí, kde má náskok pěti bodů na Maxe Verstappena. Ten po startu z poslední pozice dojel druhý.

„Nemohu nic udělat s tím, kdo je za mnou. Pro Maxe je to přirozeně výsledek z říše snů, já jsem ale vděčný za body.“

Na bodech i Bottas

Ačkoliv to po většinu závodu nevypadalo, v bodované desítce nakonec závod dokončil také druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který také před závodem měnil pohonnou jednotku a do velké ceny vyrážel ze zadních pozic. Také jemu pomohl déšť v závěru závodu k pátému místu.