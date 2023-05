Vítěznou strategii vymyslel Verstappen se svým inženýrem už v sobotu

Max Verstappen sice předjel Péreze na trati, ale do značné míry mu k tomu pomohla strategie.

Max Verstappen startoval na tvrdých pneumatikách, na kterých dokázal vydržet poměrně dlouho. Velká část jezdců startovala na střední směsi, která měla problémy s drolením.



Strategie jezdců Red Bullu (foto: Pirelli)

Verstappen uvedl, že strategii vymyslel společně se svým inženýrem Gianpierem Lambiasem.

„Společně se svým inženýrem jsem o tom přemýšlel už v sobotu,“ řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport.com. „Už tehdy jsme na to měli dost silný názor.“

„Pak to samozřejmě musíte probrat s týmem, se stratégy, a ti to brali tak, že z hlediska času závodu to bylo velmi těsné mezi tím, jestli jet střední / tvrdou nebo tvrdou / střední, takže na tom vlastně nezáleželo.“

„Samozřejmě platí, že když startujete za tvrdých, tak je riziko trochu vyšší, protože jsme měl jen jednu, takže pokud by došlo v prvním kole k defektu nebo něčemu podobnému, tak by byl závod trochu těžší. Ale nevadilo mi riskovat a jet to obráceně.“

„Myslím, že i kdyby to bylo obráceně, tak vždy samozřejmě musíte dávat pozor na pneumatiky a to i na střední, ale cítil jsem, že mi to možná dalo zpočátku větší šanci se dostat přes startovní pole.“

„Myslím, že ve 14. kole jsem byl už na pódiové pozici, takže od té chvíle to bylo hlavně o jízdě v čistém vzduchu a o pneumatiky se musíte starat tak jako tak.“

Sergio Pérez uvedl, že pro něj by byl start na tvrdých problematičtější. „Když startujete z pole position, je start na tvrdých pneumatikách mnohem větší hazard, který může kvůli safety caru dopadnout dobře nebo špatně,“ řekl Pérez. „Myslím, že v tu chvíli nikdo z nás nečekal, že by střední nefungovaly, protože skoro celý startovní rošt se rozhodl startovat na středních.“

„Nikdo z nás nečekal, jak slabá pneumatika to bude. Uvědomili jsme si to až po pár kolech.“

Na otázku, zda si myslí, že by mohl vyhrát, kdyby startoval na tvrdých pneumatikách, Pérez odpověděl: „Nevím. Myslím, že je těžké na to odpovědět, protože nevíte, jak by pneumatiky fungovaly.“