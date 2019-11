Vítězné auto? Je to blízko, cítí Verstappen

Verstappena se v Abú Dhabí zeptali, zda má pocit, že je nyní nejblíže k autu, které mu dovolí bojovat o titul: „Jo. Myslím, že ano, také při pohledu na plány pro příští rok.“

„Ale samozřejmě musíte vždy počkat a uvidíte, s čím přišli ostatní. Samozřejmě chceme bojovat o titul.“

Verstappen, kterého cituje Crash.net, uvedl, že si z letošního roku bere spoustu pozitiv. Oceňuje zejména zlepšující se výkon Hondy a její spolehlivost. „Myslím, že to bylo velmi nadějné a myslím, že jsme měli pár dobrých výsledků.“

„Pro mě byla důležitá také spolehlivost a myslím si, že to bylo po celý rok velmi dobré. Totéž platí o krocích,které jsme na straně motoru udělali. Myslím, že vše probíhalo velmi dobře, ale vždy chceme více.“

„Nikdy nebudeme spokojeni s tím, kde jsme. Ale jo, bylo to dobré. Myslím, že je to dobrý základ pro příští rok. Jsem přesvědčen, že příští sezónu můžeme začít dobře.“

Verstappen se v neděli utká s Leclercem o třetí místo. Po kolizi jezdců Ferrari v Brazílii má náskok 11 bodů.

„Myslím, že je to vždy hezčí, než skončit čtvrtý nebo pátý, ale ohlédnout se po dvaceti letech zpět a vidět, že jste byli třetí, to by mě moc neuspokojilo. Myslím, že jsme všichni tady, abychom vyhráli. Všichni jsme tady, abychom bojovali o titul.“

