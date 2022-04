Vítězem kvalifikace F2 v Imole se stal Vips

Tento víkend zavítala formule 2 poprvé ve své novodobé historii na Imolu. Ještě před začátkem víkendu došlo k obměně jezdeckého složení u Charouz Racing. Bölükbasi stále pociťuje důsledky svého zranění ze Saudské Arábie, takže stejně jako na testech v Barceloně za něj do vozu usedl David Beckmann, který za tým závodil už loni.

V Imole ale v dubnu nebývá zrovna ideální počasí, což se ukázalo i tento víkend. Celý pátek pršelo, a dopoledne tak hustě, že se musel trénink odložit až na odpoledne. Kvůli tomu se posunula i kvalifikace, která tak začínala až v sedm hodin večer, tedy ne za úplně ideální viditelnosti.

Před začátkem kvalifikace navíc začalo pršet. Takže týmy byly nuceny přezout své vozy na pneumatiky do mokra.

Po úvodním kole zajel nejrychlejší čas Novalak. Ten byl překonán Hughesem a vzápětí se dostal do čela Vips.

Už tak pozdní kvalifikaci zpomalila červená vlajka, jelikož Caldwell vyjel z trati v prvním sektoru.

Když se vozy vydaly znovu na trať, zbývalo ještě 20 minut do konce. Do čela se dostal Boschung. Nicméně šest minut před koncem nastavil Vips kolo s časem 1:40,221 a to se již nikomu jinému překonat nepodařilo. Jako druhý se kvalifikoval Iwasa, třetí Doohan a čtvrtý Boschung.

Lepším pilotem z Charouz Racing se stal navrátilec David Beckmann, ten se kvalifikoval jako jedenáctý, Enzo Fittipaldi v kvalifikaci obsadil patnácté místo.

Do zítřejšího sprintu odstartuje z pole position Sargeant. Sprint začíná v 17:55.

Výsledky