Vítej v mém světě, říká Alonso o Hamiltonovi

Fernando Alonso poskytl před domácí grand prix rozhovor pro britskou BBC. Jedním z témat byla situace Mercedesu a Lewise Hamiltona.

„Taková je povaha tohoto sportu,“ řekl Alonso. „Někdy máte lepší vůz, jindy zase ne tak dobrý vůz a stále musíte bojovat a dělat pokroky. Letos vidíme, že jezdec je v F1 velmi důležitý, ale ne rozhodující.“

„Lewis jezdí stejně dobře jako v posledních osmi letech. Dominoval tomuto sportu a překonával všechny rekordy, má 100 a něco pole positions... A teď zajede mega kolo, jak říkal v Austrálii nebo kde, a je o sekundu pozadu. Takže... vítej v mém světě.“

F1 je týmový sport

„Tohle je F1. Není to spravedlivý sport, pokud jde o čísla. Více než cokoli jiného je to týmový sport a my máme tendenci na to zapomínat, zejména když máme úspěch. Jsme tak šťastní za to, čeho dosahujeme, že i když se snažíme podělit s týmem, všechny titulky v médiích jsou o jezdci.“

„Stalo se mi to, když jsem vyhrál dva šampionáty. Porážel jsem Michaela Schumachera. Bylo to velké téma, ale moje auto bylo v té době spolehlivější a mělo velmi dobrý výkon. Balík, který máte k dispozici, nemůžete nikdy dostatečně pochválit, protože titulky budou stejně patřit jezdci. A s Lewisem je to stejné.“

„Mít více než 100 pole positions ve F1 je něco nemyslitelného. Musíte mít nejlepší auto a balík po mnoho a mnoho let.“

„Někdy jezdíte úchvatná kola a jste patnáctí. A jak to lidem vysvětlíte? To nejde.“

„Zaslouží si všechno, čeho v minulosti dosáhl, ale letošní rok je dobrou připomínkou toho, že ve všech těch rekordech a číslech hraje velkou roli to, co máte v rukou jako balík v podobě auta.“

Na otázku, zda je překvapen, že Russell poráží Hamiltona, Alonso odpovídá: „Ano i ne. George byl v posledních letech velmi rychlý a myslím, že všichni očekávali, že bude pro Lewise těžkým soupeřem. Stále však věřím, že Lewis nakonec šampionát dokončí s náskokem. Zatím je to jen pět závodů ze šampionátu, ale nakonec, až bude situace záludnější nebo dojde k obtížným situacím, bude mít Lewis stále více zkušeností a možná i více talentu.“

Alonso má pověst velmi dobrého pilota, možná jednoho z nejlepších v historii, ale se složitou povahou. Mnohokrát opustil tým frustrovaný.

„Jsem velmi soutěživý člověk, a když nevyhráváte, určitě vám ten pocit chybí a vždy se v průběhu sezony dostaví určitá frustrace.“

S odstupem let se zdá, že Alonso našel způsob, jak zmírnit účinek nenaplněných ambicí. Na třetí titul to nevypadá, ale zdá se, že k tomu přistupuje jinak. A to přesto, že cíl zůstává...

„Určitě je to jiné," odpovídá Alonso. „Roky ve Ferrari byly hodně náročné. Několikrát jsme byli velmi blízko a ty promarněné příležitosti byly pro všechny dost těžké. Atmosféra v týmu nebyla v jednu chvíli dost šťastná a já jsem se tam rozhodl ukončit vztah, i když jsem měl ještě dva roky smlouvu. Bylo to nejlepší pro obě strany.“

„Nyní stále strašně moc toužím po třetím mistrovském titulu, ale zároveň chápu, jak to teď ve sportu chodí a že máte jen jedno auto nebo maximálně dvě, které mohou bojovat o titul.“

„Snažíte se s týmem vybudovat to auto a ten proces je zajímavý – to jak společně s týmem, zázemím v továrně a všemi prostředky vyrůst, jen abyste byli jedním z těch dvou týmů, které mohou bojovat o šampionát.“

Alonso si dal od F1 přestávku. Zkoušel Le Mans i Dakar. Jeho návrat nakonec proběhl dobře.

„Všichni očekávali, že budu rychlý, ale po dvou letech mimo sport se může stát cokoli.“

Alonso zmiňuje Michaela Schumachera a jeho návrat v letech 2010 až 12. „Byl jsem šťastný, že jsem se cítil konkurenceschopný a dostal se do rytmu. Možná že prvních pět závodů v loňském roce pro mě bylo těžkých a zpočátku jsem nebyl superkonkurenceschopný. Ale jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli potom, a letos jsme byli konkurenceschopnější než loni, ale ještě jsme nezískali tolik bodů, protože se v prvních pěti závodech dělo hodně věcí.“

S pravidly moc spokojený není

Jedním z důvodů, proč se Alonso do F1 vrátil, byla nová pravidla. Španěl přiznal, že je trochu zklamaný.

„Pravidla? Asi jsem od nich očekával trochu víc, aby byla větší rovnováha mezi týmy, více možností pro různé týmy, aby podávaly dobré výkony. Stále jsou tu jen dva týmy, které mohou vyhrávat závody. Ale musím říct, že tyto dva týmy byly dost dobré na to, aby dosáhly těchto výsledků. Došlo k promíchání všeho, co se týče výkonnosti, odvedli lepší práci než ostatní, takže alespoň využili této příležitosti a zdá se, že my jsme tuto příležitost plně nevyužili.“

Alonsa se zeptali, zda něčeho nelituje. Pokud by postupoval jinak, měl by více titulů?

„Pokud v určitém okamžiku života něco uděláte, je to proto, že jste cítili, že je to správné, a díky tomuto rozhodnutí přišly další příležitosti,“ řekl Alonso.

„Kdybych zůstal v různých týmech déle, nebo cokoli jiného, nemyslím si, že bych měl šanci vyhrát, protože sportu velmi dominoval jeden tým a do toho týmu jsem neměl možnost jít.“

„S Mercedesem jsem nikdy nemluvil. Takže kromě toho, že jsem skončil druhý v červeném, oranžovém nebo modrém autě, to nic moc nemění. Stejně jste druhý.“

„Všechna rozhodnutí mě alespoň přiměla k tomu, abych si zkusil splnit spoustu snů, jako třeba 24 hodin Le Mans nebo zkusil Indy 500. A to je všechno. Takže jsem šťastný tam, kde jsem teď.“



V IndyCar mají místo svatozáře aeroscreen. Foto: IndyCar

Za týden se jede Monako a současně také Indy 500. Alonsovým cílem bylo vítězství ve staré cihelně a zkompletování tzv. trojité koruny. Nyní připouští, že Indy 500 už není takovým cílem jako dříve.

„V Indy s aeroscreenem jsem auto cítil trochu jinak a při rozhovorech s některými kolegy tam rozhodně auta hůř jezdí a hůř se sledují. Takže je to méně zábavné. A až s F1 skončím, nevím, jestli mě bude lákat zkusit to znovu. Neříkám úplně ne, ale je to menší projekt.“