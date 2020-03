Virus nás má v hrsti, říká Jan Lammers. Grand Prix Nizozemska letos být vůbec nemusí

Kromě zrušeného Monaka odložila formule 1 také závody ve Španělsku a Nizozemsku. V Zandvoortu je to o to nepříjemnější, že bylo velmi rychle vyprodáno a okruh se po nákladných úpravách vrací po dlouhé době do kalendáře.

Nový termín závodu zatím není, ale předpokládá se, že by to mohlo být v srpnu. Bývalý jezdec a šéf Grand Prix Nizozemska Jan Lammers je ale skeptický.

„Přijali jsme skutečnost, že by to mohl být jeden z důsledků,“ řekl pro Motorsport.com o možnost, že závod letos nebude vůbec. „Existují země, do kterých se virus nedostal? Kde jsme na vrcholu grafu? V Číně se to dostává zpět pod kontrolu, ale v jaké fázi teď jsme? Je to něco, o čem bychom si mysleli, že to máme pod kontrolou, ale nemáme. Je to virus, kdo nás všechny drží v hrsti.“

„Určitě se podíváme na to, jak bychom mohli letos uspořádat závod,“ cituje Lammerse SpeedWeek. „Ale už diskutujeme o datech pro rok 2021. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli.“

„Samozřejmě se cítíme špatně kvůli fanouškovi, ale fanoušek žije ve stejném světě jako my. Je to virus, který nás všechny ovládá.“

„Není čas na stížnosti, protože existují společnosti, které byly z hodiny na hodinu uzavřeny a jsou lidé, kteří se spoléhají na svůj denní peněžní tok, který klesl na nulu.“

„Ve světě se toho v tuto chvíli děje hodně, takže by bylo úplně špatné mít velkou cenu 3. května. I kdybychom to dokázali udělat, museli bychom se zeptat sami sebe, zda je to něco, co opravdu chceme.“

„Nejdůležitější je, že už víme, že to nebude 3. května. Nyní je velká otázka, kdy?“

„Byli bychom rádi, kdybychom mohli v červenci říct, že v zemi a ve světě už není virus, ale je to realistické? Právě teď musíme být připraveni na všechny scénáře a dokonce jako fanoušek byste se měli zeptat sami sebe, jestli není lepší to odložit o rok. Všechno je možné.“

