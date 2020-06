Virtuální závody během karantény sblížily mladé jezdce, myslí si Russell

Russell byl jedním z pilotů F1, kteří se pravidelně účastnili závodů virtuální série v době, kdy musela F1 kvůli nemoci COVID-19 odložit začátek letošní sezóny. Mladý pilot Williamsu se stal neoficiálním šampionem série, když porazil mimo jiné své soupeře Charlese Leclerca, Landa Norrise, Alexe Albona či Nicholase Latifiho.

Mladí jezdci se ale neúčastnili pouze závodů F1. Norris si například vyzkoušel také několik podniků australských vozů Supercars či virtuálních 500 mil v Indianapolis. Další jezdci se zase účastnili virtuálních 24 hodin Le Mans.

Závodění na virtuálních okruzích přitom podle Russella pomohlo vytvořit pevnější vztahy mezi piloty formule 1.

„Řekl bych, že ve světě formule 1 bude mým jediným skutečným přítelem Alex Albon, s ním bych si pravidelně psal. My (pravidelní účastníci Virtual GP) se samozřejmě přátelíme každý s každým, během této doby nás to ale sblížilo,“ řekl Russell v podcastu The Race Esports.

„Dělali jsme věci, které bychom před tím nedělali, a díky tomu jsme si vybudovali silnější vztah. Nevím, zda to bude pokračovat, až se vrátíme (k skutečným závodům). Všichni jsme v jiné fázi své kariéry. Řekl bych, že každý z nás bojuje o jiné výsledky. Jedinými dvěma jezdci, kteří by se zřejmě spolu střetli, by byli Charles a Alex, protože jsou v podobně silných vozech,“ pokračuje šampion formule 2 ze sezóny 2018.

„Lando je na čele středu pole, my (Williams) jsme na konci. Nemáme proto důvod spolu mít nějaký problém, protože každý jedeme svůj malý závod. Jak jsem řekl, všichni se známe roky a bylo hezké znovu upevnit tento vztah.“

Russell se těší na svou druhou sezónu. Při prvních závodech, kdy se pojede před prázdnými tribunami a týmy mezi sebou budou muset udržovat rozestupy, ale očekává zvláštní atmosféru.

„Bude to neuvěřitelně bizarní a bude to úplně jiná atmosféra bez fanoušků, s mnohem méně novináři a médii kolem… Je to součást celého toho humbuku ve F1 a té pozornosti, také naše schůzky s inženýry budou jiné. Nejsme si jistí, jestli budeme ve stejné místnosti nebo ne, bude to prostě zvláštní.

„Po prvním závodním víkendu to ale bude znovu přirozené, všichni se přizpůsobíme na bezpečnostní opatření, která budeme muset dodržovat a budeme se soustředit jen na závodění.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson