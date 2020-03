Virtuální GP Austrálie vyhrál Bereznay, série bude pokračovat v Bahrajnu

Po zrušení GP Austrálie, která měla odstartovat letošní sezónu formule 1, navrhl dvojnásobný šampion formule E Jean-Éric Vergne na twitteru britskému esportovému týmu Veloce Esports možnost uspořádat závod v Albert Parku alespoň virtuálně. A nápad se ujal.

Virtuální GP Austrálie se v neděli skutečně uspořádala pod názvem „Not The Aus GP“ a jejím vítězem se stal maďarský pravidelný účastník oficiální F1 Esports Series Daniel Bereznay.

Kromě něj se virtuálního závodu v oficiální videohře formule 1 zúčastnily nejen další hvězdy simracingu, ale i reálných závodů. Ve startovní listině byl další pilot F1 Esports Series Jarno Opmeer a z osobností světových okruhů se zúčastnili třeba Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez, Louis Deletraz, Sacha Fenestraz nebo Ryan Tveter.

Zajímavou posilu pro „Not The Aus GP“ získal Racing Point. Jeho barvy hájil gólman Realu Madrid a belgické fotbalové reprezentace Thibaut Courtois.

Spontánní akce Veloce Esports měla velký úspěch, díky čemuž se můžeme těšit na pokračování. Příští event se odehraje na trati v Bahrajnu, takže se bude kopírovat původní kalendář sezóny 2020.

O přesném datu konnání a vysílacím čase budeme na webu informovat.

Looking forward to racing tomorrow with the crew 🏁🙌 #NotTheAusGP https://t.co/n1BBVHNFO7