Vips zůstává u týmu Hitech. Překvapující, reaguje formule 2

Jüri Vips hrál s přáteli hru Call of Duty a vysílal to Twitchi. Během přenosu zaznělo slovo neg*. Red Bull Vipse suspendoval a incident začal šetřit.

Včera tým oznámil, že s Vipsem ukončil smlouvu. Estonský mladík tak už není testovacím a ani rezervním jezdcem rakouské stáje. Letos se přitom s Red Bullem zúčastnil i pátečního tréninku formule 1.

Čekalo se, jak zareaguje jeho tým ve formuli 2. Vips jezdí za tým Hitech, za který vloni jezdil ve F3 Roman Staněk.

„Učinil jsem rozhodnutí, že Jüri si ponechá své místo ve F2 u Hitechu až do konce sezóny, což bylo rozhodnutí, o kterém jsme vážně diskutovali,“ uvedl šéf týmu Oliver Oakes.

„Umožnit mu, aby dokončil sezónu s Hitechem, je pro něj příležitost, aby svými činy ukázal, jaký je člověk. Dal jsem jasně najevo, že si myslím, že použité výrazy byly naprosto nepřijatelné, ale rozhodl jsem se dát mu šanci, aby se napravil.“

„Hitech GP zaměstnává osoby ze znevýhodněného prostředí a nikdy neschvalovala rasismus nebo urážlivé chování v jakékoli formě. Nicméně pokud žijeme ve společnosti, kde nikdo nemůže udělat chybu, pak se upřímně omluvit, mít šanci na nápravu a poučit se z ní, tak co to o takové společnosti vypovídá?“

„Nevím, proč řekl to, co řekl. Nevím, proč hrál a streamoval C.O.D. v tom čase. Určitě jsou věci, které by byly pro jeho kariéru mnohem přínosnější! Vím jen to, že mu Red Bull v důsledku jeho jednání ukončil smlouvu, což je pro něj zdrcující zkušenost, zasloužený tvrdý trest. Realita je taková, že nebude panovat jednomyslná shoda, zda je tento trest dostatečný, a to je naprosto pochopitelné.“

Podle šéfa týmu dostává Vips příležitost projevit skutečnou lítost. „Nyní se musí chopit každé příležitosti, aby tak učinil.“

„I když to nemusí uspokojit každého, věřím, že si všichni v životě zasloužíme druhou šanci, ale nikdy ne třetí. Jüriho sebeúcta, jeho pověst a kariéra jsou nyní pevně v jeho rukou.“

F2 spokojená není

Formule 2 okamžitě reagovala vlastním prohlášením: „Po nedávném incidentu s Jüri Vipsem by F2 ráda znovu potvrdila, že používání rasistických nebo diskriminačních výrazů nelze tolerovat v žádném prostředí. Dnešní rozhodnutí Hitech Grand Prix je překvapivé a není to rozhodnutí, které bychom přijali. Budeme společně s nimi situaci pečlivě sledovat, abychom zajistili, že takové chování bude náležitě řešeno.“