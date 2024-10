Vím, že prožívám mizernou sezonu, říká Pérez

Sergio Pérez letos závodí pro Red Bull již čtvrtým rokem a vše směřuje k tomu, že pro něj bude letošní sezona nejslabší.

I po 19 závodech čeká Mexičan na první vítězství a vedle toho mu v pořadí jezdců patří až osmá příčka. Po slušném úvodu sezony, kdy v prvních pěti závodech skončil čtyřikrát na pódiu, navíc Pérez čeká na zisk umístění mezi nejlepší trojkou.

Byť je síla Red Bullu objektivně horší než v uplynulých letech, Pérez čelí kritice, a přestože má smlouvu i na sezonu 2025, velmi intenzivně se spekuluje o jeho nahrazení některým z mladších závodníků.

Další šanci na vylepšení dojmu z letošní sezony bude mít nyní Pérez o víkendu na domácí trati v Mexiku, kde by mohl využít zlepšené aktuální formy svého vozu.

„Vím, že mám za sebou hroznou sezonu,“ prohlásil Pérez na čtvrteční tiskové konferenci FIA.

„Začala opravdu dobře, ale pak to začalo být skutečně těžké. Kdybych dosáhl na nějaký dobrý výsledek (doma v Mexiku, pozn. red.), určitě by to mohlo z hlediska osobního pocitu změnit pohled na tuhle sezonu,“ nechal se slyšet pilot Red Bullu s tím, že by si v neděli rád zopakoval moment z roku 2021, kdy „doma“ získal třetí místo, které si na pódiu užil i se svým synem.

„Ten moment si budu pamatovat navždy,“ prozradil mexický závodník, který v probíhajícím ročníku získal 150 bodů, tedy o více než 200 bodů méně než kolega Verstappen.

I to je důvod, proč Red Bull v Poháru konstruktérů ztratil první příčku a nyní na vedoucí McLaren, pět závodů před koncem sezony, ztrácí 40 bodů. Rakouskému týmu se navíc přibližuje Ferrari, které je jen osm bodů zpět.

Přesto by Pérez rád se svým týmem ještě o titul mezi konstruktéry zabojoval.

„Přítomnost Ferrari (v boji o titul) nic nemění. Myslím, že chceme vyhrát Pohár konstruktérů, skončit druzí nebo třetí nakonec nehraje žádnou roli,“ uvedl 34letý závodník.