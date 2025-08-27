Villeneuve: Verstappen není lepší než hvězdy minulosti, vyčnívá díky menší konkurenci

Mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve míní, že v minulosti bylo na startu F1 i pět jezdců, kteří měli úroveň současného Maxe Verstappena.
Díky výkonům, které Max Verstappen v posledních letech předvádí, je nizozemský jezdec často stavěn po bok největších legend formule 1. Ostatně i statistiky a výsledky ho řadí mezi pětici, ne-li trojici nejúspěšnějších jezdců historie. Ne všichni však sdílejí názor, že Verstappenovy kvality lze bezprostředně srovnávat s ikonami minulosti.
Jacques Villeneuve, mistr světa z roku 1997, v rozhovoru pro RacingNews365 vysvětlil, proč.
„Dnes může i průměrný jezdec vypadat slušně. Když se podíváte do minulosti, průměrný jezdec byl o dvě sekundy pomalejší. Taková byla auta. Dnes je rozdíl půl sekundy,“ poznamenal bývalý pilot Williamsu či Sauberu.
Villeneuve zároveň upozorňuje, že dnešní vozy jsou mnohem stabilnější než dřív. Podle něj musí jezdci kvůli pneumatikám a jiným omezením často jet pod své maximum, což ovlivňuje nejen závody samotné, ale i charakter jezdců.
„Sport dnes vytváří jiný typ auta a tím i jiný typ jezdce,“ konstatuje Kanaďan.
I když Verstappen sbírá chválu za svou výjimečnost, Villeneuve upozorňuje, že v dřívějších dekádách by takto výjimečných jezdců bylo více.
„V éře Ayrtona Senny a Alaina Prosta jste měli každý rok pět jezdců jako Max. Dnes máte jen Maxe, takže vyčnívá. Dřív bylo pár extrémně dobrých jezdců a skupina těch dobrých. Teď je tu hodně dobrých jezdců, ale málo těch výjimečných. Max není lepší než ti velmi dobří z minulosti, ale je teď (v této kategorii) sám. Je to čistokrevný závodník, a těch už moc nezbývá,“ dodal Villeneuve.