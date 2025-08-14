Villeneuve: Rosberg po zisku titulu ukázal, že nemá vášeň pro závodění

Jacques Villeneuve se vyjádřil k rozhodnutí Nica Rosberga ukončit kariéru hned po zisku titulu mistra světa formule 1 v roce 2016.
Sezona 2016 skončila pro Nica Rosberga vysněným způsobem, když porazil Lewise Hamiltona a stal se mistrem světa. Šlo o historický okamžik, protože Rosbergové se po Grahamovi a Damonovi Hillovi stali teprve druhou dvojicí otec–syn, která dosáhla na titul mistra světa formule 1.
Překvapení však přišlo jen pár dní po oslavách. Rosberg oznámil konec kariéry, a to ještě předtím, než si převzal mistrovskou trofej na galavečeru FIA. Tím uvolnil místo v Mercedesu, kam následně zamířil Valtteri Bottas, zatímco Hamilton následně ovládl čtyři sezony za sebou.
Dnes 40letý Rosberg se věnuje podnikání a působí jako expert televize Sky F1. Jeho kolega z komentátorského týmu Jacques Villeneuve ale jeho tehdejší krok dodnes nechápe.
„V momentě, kdy vyhrál, bylo vidět, že je úplně vyčerpaný. Porazil Hamiltona spíš mentálně a politicky než čistou rychlostí. Jakmile titul získal, vzdal to. Bylo vidět, že pro závodění nemá žádnou vášeň. Kdykoli ho dnes potkám, závody mu nechybí. Prostě o ně nestojí. Jeho jediným cílem bylo vyhrát titul jako jeho otec a pak jít dál,“ řekl Villeneuve v podcastu Red Flags.
Kanadský šampion dodal, že s podobným přístupem se nedokáže ztotožnit.
„Mám s tím problém, protože si pak říkám: Proč jsi vůbec závodil, když jsi neměl vášeň? Je smutné, že i bez ní se občas dá titul vyhrát. To jde proti mým instinktům a samotným kořenům závodění. Nicméně se to stává... Někdy až po vítězství si člověk uvědomí, že vlastně závodění nemá rád a nechce trávit život na cestách. Pak je lepší skončit, ale i tak je to trochu smutné,“ dodal mistr světa F1 z roku 1997, který se závodění věnoval i dlouho po odchodu z královny motorsportu.