Villeneuve poukázal na to, čím se Verstappen odlišuje od Damona Hilla a Michaela Schumachera

I když se zdá, že Max Verstappen letos nedokáže natáhnout svoji titulovou sérii, neznamená to, že by přestaly diskuze o tom, zda patří k nejlepším pilotům F1 v historii.

Vysoké mínění má o Nizozemci také mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve, který v podcastu Red Flags promluvil o tom, v čem má pilot Red Bullu navrch oproti Damonu Hillovi a Michaelu Schumacherovi.

„Mám k Damonovi velký respekt, protože byl to byl můj týmový kolega. Hodně jsem se od něj naučil během let tvrdé práce v týmu, kdy jsme společně usilovali o to, aby bylo naše auto konkurenceschopné,“ připomněl Villeneuve společně strávené časy u Williamsu s Hillem v letech 1996 a 1997.

„Přišel o dva tituly ve prospěch Michaela, avšak jeden z nich mu byl očividně ukraden tím, že byl elegantně poslán do zdi... Pak se ale vzchopil a znovu o to šel bojovat. V sezoně 1996, kterou vyhrál, vydal tolik energie, dokonce i mentální a společenské, na to, aby vyhrál šampionát, že byl na konci sezony úplně vyčerpaný. Bylo to skvělé, takže má můj respekt. Zato Verstappen je stroj. Zkrátka stroj, který se nikdy neunaví,“ poznamenal Kanaďan.

„Nezáleží na tom, co auto umí nebo neumí, prostě tam tam. Vždy najde způsob, jak ho učinit konkurenceschopným. Někdy je až příliš agresivní, ale přesto nás baví se na to dívat, je to součást zábavy,“ podotkl dále na adresu Verstappena Villeneuve, který by v tomto ohledu nechtěl úřadujícího šampiona srovnávat s Michaelem Schumacherem.

„Ne, protože je agresivní, ale nedělá špinavosti, a to není totéž. Chyby se stávají a jsou to velké chyby, jako třeba ve Španělsku, kde se však zdálo, že to byl spíše špatný odhad... Pokud by to byl úmysl, skončily by oba vozy v kačírku,“ připomněl Villeneuve nedávný střet Verstappena s Russellem v Barceloně.