Villeneuve: Pokud Norris letos nezíská titul, bude to chyba McLarenu

Do konce letošní sezony zbývá odjet ještě šest velkých cen (vč. tří sprintů). Lídr šampionátu Max Verstappen se sice těší z náskoku ve výši 52 bodů, ale jeho nejbližší vyzyvatel Lando Norris má zjevně nyní k dispozici rychlejší vůz, takže zatím není nic rozhodnuto.

Situace mezi dvěma nejvýše postavenými jezdci v šampionátu přitom mohla být i vyrovnanější, kdyby McLaren v několika letošních závodech uplatnil týmovou režii.

Mistr světa F1 z roku 1997 Jacques Villeneuve je v tomto kontextu přesvědčen o tom, že McLaren musí do konce sezony Norrise upřednostňovat před jeho týmovým kolegou Oscarem Piastrim.

„Je potřeba, aby byl Lando Norris ještě o něco xkonkurenceschopnější. Čeká nás ale zábavný závěr sezony,“ řekl Kanaďan španělskému listu Marca.

„Mezi Maxem a Landem to bude velmi těsné. Max změnil svůj přístup. Nesnaží se vyhrávat závody, ale sbírat body. To svědčí o jeho vyspělosti. Šampionát je důležitější než vítězství v jednotlivých závodech. Také ví, že McLaren nedělá tak tvrdá rozhodnutí, jak by měl, což je v jeho prospěch. Pokud Lando nebude šampionem, bude to chyba McLarenu, ne jeho,“ sdílel svůj názor Villeneuve, který rovnou poukázal i na momenty, kdy rovnostářský přístup McLarenu připravil Norrise o body.

„McLaren to pokazil a teď už je pozdě. Začalo to v Maďarsku, ukázali skutečnou slabost, když nedali Norrisovi přednost před Piastrim, ale nevíme, co říká Oscarova smlouva. Nevíme, co se podařilo jeho manažerovi Marku Webberovi dostat do jeho smlouvy. Je to chytrý člověk. Když se pak podíváte na Monzu, tak tam to měl být double pro McLaren (místo toho vyhrál Leclerc před Piastrim a Norrisem, pozn. red.). Jako tým ztratili body, což se nemělo stát. Norris je ten, kdo bojuje o jezdecký titul,“ dodal bývalý pilot Williamsu či Sauberu.