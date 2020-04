Villeneuve pochybuje, že se v Kanadě pojede v termínu

Pořadatelé Velké ceny Kanady se už nechali slyšet, že rozhodnutí o případném odkladu padne po Velikonocích.

„Je obtížné si představit, že se závod bude konat 14. června. Dobrou zprávou je, že událost může být bez problémů zpožděna, nebyl by to tak komplikovaný proces jako v Baku nebo Monaku,“ řekl Villeneuve pro Le Journal de Montreal.

Zrušení či odklad závodu nebude podle Villeneuva nic příjemného. „Pro Montreal by to byla těžká rána. Událost tam začíná na začátku léta, je to skvělá událost, která je pro Kanaďany jednou z nejočekávanějších událostí z celého roku.“

„Máme povinnost zůstat doma a postupovat podle různých pokynů. V naší zemi jsou už tisíce případů a zdaleka to neskončilo.“

Villeneuve zmínil situaci ve Francii a Španělsku. Podle něj může být dalším ohniskem Amerika. „Nechci nikoho strašit, ale situace se může zhoršit, pokud bude všechno takhle pokračovat.“

Villeneuve poskytl rozhovor před pár dny. V Kanadě je aktuálně 8600 případů. Výrazně horší je situace u jižních sousedů. USA mají už 189 tisíc nakažených.

