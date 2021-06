Villeneuve nevidí důvod, proč by měl Vettel končit. Když už nic jiného, tak si vydělá

Vettelovi se v úvodních závodech nové sezóny nedařilo. V Monaku ale získal páté místo a první letošní body. Uvidíme, zda to byl zlom, nebo jen jeden vydařený závod.

„Tento víkend byl dobrý, předtím to bylo jen pokračování posledních dvou let u Ferrari. Bylo smutné to vidět,“ řekl Villeneuve pro Motorsport-Magazin.

„Tento víkend udělal rozdíl. Auto není takové, jaké očekávali. Starý mercedes s novými pravidly nefunguje.“

Kanaďana se zeptali, zda měl Vettel po loňské špatné sezóně raději skončit. „Proč? Jezdí ve formuli 1 a vydělává spoustu peněz.“

„Lidé vždy říkají: ‚Nevyhrává, měl by skončit.' Je to jako všechno v životě: je to také práce. Je zábavné závodit, ale současně je to práce. Platíte tím za vzdělání svých dětí. Platíte tím za všechno.“

„Pokud stále můžete jezdit ve formuli 1, máte nějakou konkurenceschopnost, ​​bavíte se řízením auta a vyděláváte miliony v tomto procesu, proč byste měli končit? Snad jen, pokud se bojíte smrti nebo něco takového.“

Villeneuve v minulosti Vettela kritizoval, ale v Monaku se mu líbil. „V Monaku nezajedete dobrou kvalifikaci, pokud v sobě nemáte oheň a ani vášeň.“