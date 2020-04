Villeneuve navrhuje zrušit letošní sezónu a odjet několik nemistrovských závodů

Kvůli koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, již bylo zrušeno nebo odloženo prvních osm závodů letošní sezóny. Nyní by sezóna měla začít 14. června v Montrealu.

Také nad závodem v Kanadě ale visí otazník, stejně jako nad dalšími podniky ve Francii a Rakousku. Na 19. července je pak naplánovaná Velká cena Velké Británie. Její organizátoři rozhodnout o letošním podniku do konce dubna.

Podle Villeneuva se nezačne závodit dřív než v září. Po odeznění pandemie koronaviru totiž bude nějakou chvíli trvat, než se vše pro závody připraví.

„I když se svět otevře a my budeme moci mít po pandemii velkou cenu, příprava závodu zabere určitý čas,“ řekl Villeneuve pro Canal Plus.

„První velká cena v kalendáři by se měla odjet v září. Myslím, že různé organizace a majitelé formule 1 budou chtít uspořádat maximální počet závodů, aby splnili minimální požadavky svých smluv, ale to by byla chyba,“ myslí si Kanaďan.

„Byla by škoda začít plnit srpen a pak mít závody rozložené od září až do Vánoc, a dokonce ještě dále, jen kvůli tomu, abychom měli mistrovství.“

Villeneuvovo řešení? Zrušit letošní sezónu, stejně jako to navrhuje bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone, a uspořádat sérii nemistrovských závodů.

„Bylo by lepší říct: 'Mistrovství světa nebude. Budeme závodit a každý závod bude výjimečný, jako Indy 500 nebo 24 hodin Le Mans'. Každý závod by byl jako Grand Slam, místo toho, abychom jeli polovinu šampionátu. Týmům by to také umožnilo využít konec roku 2020 na přípravu pro rok 2021.“

Foto: Jiří Pekárek / Svět Motorů