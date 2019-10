Villeneuve kritizuje Verstappena. Dal podle něj špatný příklad

„Myslím, že dal špatný příklad,“ řekl Villeneuve pro Motorsport-Magazin. „Pole position už měl, nepřemýšlel a to opravdu nebylo moc chytré.“

Verstappen se na tiskové konferenci bránil tím, že jezdci F1 to musí mít pod kontrolou a on žádný problém neviděl.

„Jezdec by nikdy neměl mít možnost rozhodnout, zda je to bezpečné. nebo ne, protože za zatáčkou může být něco jiného, ​​o čem neví. Mohl by dostat defekt a narazit do auta, nebo zlomit zavěšení nebo křídlo a narazit. To není dobrá omluva.“

Podle Kanaďana si tak Verstappen penalizaci zasloužil. Sportovní komisaři podle něj neměli na výběr. Pokud by penalizaci nedali, byl by to nebezpečný precedent.

Helmut Marko po udělení penalizace řekl, že v místě nesvítila žlutá na LED panelu. FIA vysvětlila, že Bottasova nehoda přerušila kabeláž.

„Co se počítá, je vlajka na trati, to je hlavní pravidlo,“ řekl Villeneuve. „Musíte se řídit vlajkami. To je první věc, kterou se naučíte ve formuli 1.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene