Villeneuve kritizuje Ocona. S Hamiltonem a Mercedesem už v boji o titul nepočítá

„Je zřejmé, že spadli z piedestalu. Dlouhá léta mohli maskovat špatné víkendy vynikajícím motorem. To už neplatí. Bude zajímavé sledovat, jak tým zareaguje, protože Toto Wolff a Lewis Hamilton na to nejsou zvyklí,“ napsal Villeneuve ve svém sloupku pro nizozemský web formule1.nl.

„Ale už teď můžeme říct, že boj o titul už nepřipadá v úvahu. Než budou moci znovu závodit, Leclerc a Verstappen už budou příliš daleko. Zajímavé bude, jak tým zareaguje. A co reakce v centrále Mercedesu a sponzorů – ani oni na to nejsou zvyklí. A vzhledem k rozpočtovému stropu je obtížné změnit kurz.“

Podle Kanaďana je na tom dnes lépe Russell, který je z Williamsu zvyklý na složitý vůz. „Lewis měl vždy perfektní auto. Nikdy nemusel tlačit, protože byli mnohem rychlejší.“

Villeneuve si pochvaluje souboje mezi Leclercem a Verstappenem. „Pneumatiky opět umožnily bojovat kolo na kolo, byla to skvělá podívaná. Zdá se, že to bude bitva, nová rivalita. A to je opravdu fantastické, bude to velmi vzrušující.“

„Méně nadšený jsem z Estebana Ocona,“ pokračuje Villeneuve. „Proč na začátku závodu tak tvrdě bojujete se svým týmovým kolegou? Riskujete vlastní pneumatiky a také pneumatiky Fernanda Alonsa, znevýhodňujete svůj tým. Naprosto nelogické, nedávalo to smysl. Také si myslím, že někdo jako Ocon, který je ve formuli 1 už nějakou dobu, by měl vědět, kdy bojovat a kdy nebýt tak agresivní.“