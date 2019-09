Villeneuve kritizuje Leclerca za Monzu. Vím, že budu za idiota, říká

„Je těžké to říct, protože když řeknete pravdu, všichni říkají: ‚Ach, ty jsi idiot! Proč říkáš takové věci. Přesně tohle máme rádi,‛“ začal Jacques Villeneuve své hodnocení Grand Prix Itálie pro Motorsport Magazin.

Villeneuve se na Leclercovo chování v Monze dívá kriticky. „Musíte ho posuzovat stejně, jako kteréhokoliv jiného jezdce. A tuto neděli udělal Magnussena, tak to je.“

Villeneuve naráží na Leclercovo vytlačení Hamiltona. Vadí mu ale také agresivní obrana v Curva Grande o chvíli později.

„Pokud by to bylo na jiné trati, nebo kdyby to byl jiný jezdec, tak by za to dostal normálně trest.“

Potrestat jezdce Ferrari v Monze je podle Villeneuva nemožné a Leclerc si to uvědomoval. „Věděl, že to může riskovat, takže si hrál s limity a fungovalo mu to.“

Leclerc nedostal trest, ale viděl černo-bílou vlajku. „Nemám rád černo-bílou vlajku, protože je to jako dávat žolíka. Jako kdyby jim bylo dovoleno udělat v závodě jednu hloupou akci. Začnou to zneužívat.“

Podle Villeneuva je jediná možnost, že by byla tato pomyslná „žlutá karta“ přenesena také do dalšího závodu. Něco podobného však FIA neplánuje a vyžadovalo by to změnu pravidel. Podobně dnes fungují jen trestné body (platnost rok), nebo napomenutí (platnost sezónu).

Když odmyslíme kontroverzní manévry a podíváme se čistě na výkon, pak Villeneuve Leclerca chválí.

„Je to skvělé, protože opravdu odvedl skvělou práci, byl opravdu silný. Nezapomeňte, že je mu teprve 21 let. Až do konce měl kontrolu nad pneumatikami, všechno bylo dobré, byl to skvělý závod.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson