Villeneuve: Hamiltonova ztráta titulu v roce 2021 usnadnila vloni Russellovi práci

Ačkoliv se od George Russella čekalo, že by po příchodu k Mercedesu před loňskou sezonou mohl být okamžitě konkurenceschopný, mladý Brit ve mnohém předpoklady překonal.

V roce 2022 totiž Russell dokázal získat více bodů než jeho tehdy nový týmový kolega a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Nováček v řadách Mercedesu navíc vloni pro německý tým, který se po letech plných triumfů jinak trápil, dokázal vybojovat i jediné vítězství v sezoně.

Letos se však situace nejenže obrátila, ale navíc Hamilton svého týmového kolegu porazil poměrně přesvědčivě o 59 bodů. I když například v kvalifikacích byla jejich bilance vyrovnaná (11:11), mladší z Britů zkrátka nedokázal navázat na své výkony v roce 2022.

V rozhovoru pro web PlanetF1 nyní mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve sdílel svůj názor na to, proč letošní interní bitva mezi jezdci Mercedesu dopadla oproti loňsku naopak.

„Velmi mě to překvapilo,“ uvedl Villeneuve k letošním potížím Russella.

„Loni přišel do týmu jako nováček, který přišel z Williamsu. Stačilo mu porazit Lewise, nemusel se příliš soustředit na to, zda si pojede pro vítězství, takže to pro něj bylo mnohem jednodušší,“ pokračoval dále Kanaďan.

„Lewis se musel vyrovnat s tím, že rok předtím přišel o mistrovský titul a najednou neseděl v autě, se kterým jde snadno vyhrávat. Myslím, že to na něj dolehlo, trvalo mu, než zareagoval, což Georgovi usnadnilo život,“ je přesvědčen Villeneuve.

"Letos to bylo trochu naopak, protože Lewis se vrátil a uvědomil si, že musí pracovat tak, jak pracoval na začátku své kariéry. Zato George byl nastaven tak, že je nyní před Lewisem a že je jedním z vítězů. Změnilo to jeho myšlení,“ nechal se slyšet bývalý jezdec Williamsu či Sauberu.

Villeneuve rovněž zmínil, že mu letošní trápení Russella připomnělo příběh Daniela Ricciarda. Ten v roce 2014 ve svém prvním roce u Red Bullu dokázal překvapivě porazit úřadujícího mistra světa Sebastiana Vettela, aby rok poté nasbíral méně bodů než jeho další týmový kolega Daniil Kvjat.

„Stačilo, aby se staral o své věci. Nemusel se starat o to, jak dobrý je tým. Prostě porazil Vettela, zatímco Vettel se snažil znovu objevit Ameriku, aby mohl vyhrávat závody, což ho zpomalovalo. Díky tomu Ricciardo vypadal dobře. To je to samé, co se stalo loni mezi Russellem a Hamiltonem,“ přirovnal Villeneuve, který nicméně věří, že se Russell opět dostane do formy, pokud bude konzistentní.