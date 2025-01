Villeneuve: Colapinto si nemůže stěžovat, že nemá závodní sedačku v F1 pro letošní rok

Jedním z jezdců, kteří si vloni odbyli naplánovaný debut v F1, byl Franco Calapinto, který po Velké ceně Nizozemska u Williamsu nahradil trápícího se Logana Sargeanta.

Argentinec se nakonec představil v devíti závodech, ve kterých získal pět bodů. Mladý závodník se nečekaně dobrými výkony prezentoval především na začátku svého loňského působení v F1, kdy se dokonce objevily spekulace, že by o jeho služby mohlo mít zájem několik týmů, a to včetně Red Bullu.

Závěr sezony však Colapintovi nevyšel, a to hlavně kvůli sérii nehod, které možná měly za následek, že si Jihoameričan závodní sedačku pro sezonu 2025 nakonec nazajistil a musel se „smířit“ pouze s rolí náhradníka u stáje Alpine (byť se hodně mluví o tom, že dost možná během sezony nahradí Jacka Doohana).

Svůj názor na Colapinta nyní sdílel mistr světa Jacques Villeneuve, který je přesvědčen, že 21letý jezdec ze šance, kterou dostal, nevytěžil maximum.

„Franco Colapinto zničil svoje šance. Pokud dostanete zlatou šanci, je na vás, abyste ji využili,“ nechal se slyšet Villeneuve, jehož slova cituje Action Network.

„Nemůže kvůli tomu teď břečet. Měl šanci zasáhnout do několika závodů, takže už jen to, že dostal tuhle šanci, je působivé. Nejsem si jistý, jak to bude s jeho budoucností,“ prohlásil dále Kanaďan.

„Stále je to rychlý jezdec, ale ukázal, že situaci, do které se dostal, neodhadl úplně dobře,“ uzavřel toto téma Villeneuve, který se zároveň podivuje nad tím, že mnoho mladých pilotů v současné době dostává šanci v F1.

„Je velmi těžké pochopit, že se můžete v tak mladém věku a s tak malými zkušenostmi dostat tak rychle na nejvyšší úroveň v největším sportu na světě. Považuji to za docela překvapivé. Mladí hodně pracují na simulátoru, což jim umožňuje být rychlí, ale pak také vidíte, co se stalo s Antonellim v Monze (Ital tehdy na začátku tréninku havaroval, pozn. red.),“ dodal bývalý pilot Williamsu či stáje BAR.