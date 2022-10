Villeneuve chápe rozčarování jezdců nad traktorem na trati v Suzuce

Piloti oprávněně kritizovali způsob odklízení havarovaného monopostu během Velké ceny Japonska, říká bývalý mistr světa formule 1 Jacques Villeneuve.

Závod na Suzuce byl zpomalen safety carem a následně kvůli velmi silnému dešti zastaven krátce po startu, když v prvním kole havaroval Carlos Sainz. Odklizení jeho monopostu Ferrari si vyžádalo výjezd traktoru na trať.

Traktor a traťoví maršálové ale vůz v silném dešti odklízeli ještě ve chvíli, kdy kolem projížděly další vozy. Celou situaci výrazně kritizoval například Pierre Gasly, který dojížděl celé startovní pole po zastávce v boxech a vysokou rychlostí projel jen těsně kolem zasahujících maršálů, kteří byli spolu s traktorem v závodní stopě.

Suzuka byla přitom v roce 2014 dějištěm tragické nehody Julese Bianchiho. Rovněž ve velmi silném dešti havaroval Adrian Sutil. Při následném odklízení jeho vozu byli v únikové zóně u bariéry z pneumatik traťoví maršálové a traktor. Bianchi ztratil kontrolu nad svým vozem a narazil do traktoru odklízejícího Sutilův sauber. Francouz na následky zranění necelý rok po nehodě zemřel.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) bude celý incident z letošního závodu prošetřovat, podle Villeneuva by mělo ale dojít k úpravě bariér v rychlé zatáčce, kde Sainz havaroval.

„Už od dob, kdy jsem tam závodil ve F3, jsem tu zatáčku považoval za nebezpečnou. Na suchu je to jako rovinka, snadno se dá projet na plný plyn. Za deště je to ale zrádné, je to drobný zlom, na vnějšku je bariéra z pneumatik s billboardy,“ napsal Villeneuve pro Formule1.net.

„Náraz do svodidel nebo do zdi by byl lepší než tato varianta. Auto se roztočí a klouže, to by bylo v pořádku. Sainz nejel tak rychle, ale jel takříkajíc na ledu.“

Villeneuve proto rozumí rozhořčení jezdců nad způsobem odstraňování Sainzova ferrari.

„Úplně chápu ten povyk kolem traktoru na trati, když Pierre Gasly ještě neprojel. Přísně vzato to pravidla umožňují, koneckonců závod byl neutralizován. Za sucha by se nad tím nikdo nepozastavil, v dešti je to něco jiného. Tohle by se opravdu nemělo stávat.

„Nemůžete vždy vidět, kde jste. Kolem mohou být auta s poškozeným zavěšením, brzdami nebo prázdnou pneumatikou. I v malé rychlosti je kolize s takovým vozem velmi nebezpečná. Emoce byly na vysoké úrovni a myslím, že po tom, co se stalo Julesi Bianchimu, je to zcela logické.“