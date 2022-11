Villeneuve „cashgate“ za podvádění nemá. Pokutu od Red Bullu by rozdělil mezi týmy

Jacques Villeneuve si nemyslí, že kauza Red Bullu, který překročil rozpočtový strop, poškodí formuli 1.

Red Bull dostal za překročení rozpočtového stropu v loňském roce pokutu a přijde také o 10 % času v aerodynamickém tunelu. Villeneuve to ve svém sloupku pro formule1.nl označuje za „cashgate“. Podle něj sport nepoškodí.

„Když McLaren dostal tu mega pokutu 100 milionů, taky se to nestalo,“ napsal Villeneuve. „Z rozhodnutí a trestu pro Red Bull mi zatím není jasné, co je a není povoleno a jaký trest za to dostanete. A pak tam byl ten daňový zádrhel, jinak by to překročení bylo menší než milion. Těžko tedy říci, zda je trest dostatečně přísný.“

Někteři soupeři uvedli, že trest, který Red Bull dostal, není dostatečně přísný. Villeneuve si však nemyslí, že by tým z Milton Keynes měl být označen za podvodníka.

„Alespoň to není podvod. Lhaní o kontrole trakce, to je podvod. Pochybuji, že by to letos nějak ovlivnilo výsledek. Red Bull je tak silný, že by vyhrál tak jako tak. Vadí mi, že FIA nyní inkasuje sedm milionů dolarů. Pro Red Bull to nemá téměř žádný efekt a ostatní týmy z toho nedostanou ani dolar.“

„O deset procent méně času v aerodynamickém tunelu je zabolí, zpomalí je to. Ostatním to však čas na kolo nepřidá, pomohla by jim část peněz z pokuty. Prostě to rozdělit mezi týmy...“