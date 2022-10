Villeneuve by dal Strollovi zákazu startu v jednom závodě

Jacques Villeneuve se pustil do svého krajana. Lance Stroll by si podle něj za kolizi s Fernandem Alonsem zasloužil zákaz startu v závodě.

„V Americe jsme viděli celkem vzrušující závod, ale ne vždy ze správných důvodů,“ napsal Jacques Villeneuve pro formule 1.nl. „Viděli jsme všechno: mistrovská díla, ale také nebezpečné akce a špatně jedoucí jezdce. Byla to směsice všeho možného, ale o tom show je.“

Villeneuve se zmínil o kolizi Alonsa a Strolla. Podle Alonsa, který bude od příštího roku Strollovým týmovým kolegou, šlo o závodní incident. Villeneuve to ale vidí jinak. Stroll nakonec za kolizi dostal penalizaci a v Mexiku odstartuje o tři pozice níže.

„Když mluvím o nebezpečné jízdě, mám na mysli Lance Strolla. Za incident s Fernandem Alonsem by měl být suspendován na jeden závod. FIA je velmi laxní jak ve formuli 1, tak v nižších kategoriích, pokud jde o pohyb jezdců na rovince, přestože je to ta nejnebezpečnější věc, kterou chcete vidět. Je to ubohé a velmi nebezpečné.“

„Pohybem na rovince ohrožujete ostatní jezdce, možná i smrtelně. Můžete tak způsobit velkou nehodu. A to proto, že se pro něco takového vědomě rozhodnete, ne proto, že byste udělali chybu. Je to tedy opravdu nepřijatelné.“

„FIA by měla jednat a udělovat více trestů za takové jednání. A to i v případě, že nedojde k nehodě. Začíná to už v nižších kategoriích. Ve formuli 4 a formuli 3 někdy vidíte kluky, kteří jezdí jako ve videohře. Ale závodění je nebezpečné a tohle nemá nic společného se závoděním – nebo dobrou obranou.“

Kanaďan si také všiml výkonů Verstappena a Hamiltona. Brit se po špatné zastávce Red Bullu dostal do vedení. Prvního letošního vítězství se však nedočkal, což pro něj podle Villeneuva muselo být velké zklamání. Villeneuve si však myslí, že v souboji chyboval také Hamiltonův tým.

„Mercedes však předtím udělal chybu, když Hamiltonovi v závěrečném stintu nasadil tvrdé pneumatiky. To nebyla správná volba. Zvláště když se Mercedes i tak chová k pneumatikám úsporně. V závěrečných fázích s lehkými vozy a na trati s velkou přilnavostí bylo lepší jet na středních pneumatikách – stejně jako Red Bull, který se rozhodl správně.“

„Další věc, kterou chci říct, je, jak moc si jezdci stěžují jeden na druhého přes rádio. Kolikrát jsme v neděli slyšeli někoho si stěžovat, že někdo překračuje traťové limity a měl by dostat trest? Stěžování začíná být otravné. Je to trochu přehnané. I když v neděli to bylo vtipné, protože Lewis si neustále stěžoval na Maxe a ten se skutečně dočkal varovné vlajky. O necelých pár kol později však Lewis dostal stejné varování. Byl tak soustředěný na to, zda Max nepřekračuje traťové limity, až si neuvědomoval, že sám dělá chyby.“