Villeneuve a Ecclestone viní z kolize Hamiltona. Podobně to vidí i novináři

„Lewis špatně odhadl situaci. Měl vědět, že v té rychlosti, když byl za Maxem, ho turbulence přivedou do Maxova vozu,“ řekl Villeneuve německému serveru F1-Insider.com.

„Myslím, že tlak, že ho Max může porazit na domácí trati, byl tak velký, že se podvědomě rozhodl riskovat. Na jiné trati by sundal nohu z plynu dříve.“

„Nebylo to tak, že by Lewis úmyslně najel do Maxova auta, jako to udělal Michael Schumacher v Jerezu v roce 1997. Prostě to risknul.“

Mělo to být 30 sekund, říká Ecclestone

„Kdo se provinil? Je třeba říct, že Lewis,“ uvedl Bernie Ecclestone pro Daily Mail. „Dříve bychom řekli, že šlo o závodní incident. Bylo vidět, že se všichni snaží ze všech sil vyhrát šampionát. Pokud se však jednalo o incident, který by měli řešit stewardi, měl dostat penalizaci delší než deset sekund. Mělo to být 30 sekund.“

„Lewis nebyl v době srážky vpředu. Nebyla to jeho zatáčka, byl téměř o jedno auto vzadu, proto do něj narazil zezadu a ne zepředu. Deset sekund nebylo správné.“

Podobně to vidí také světová média. „Na Silverstonu to bylo buď vítězství, nebo smrt pro Hamiltona, který v prvním kole řekl Verstappenovi ‚A dost!‘,“ píše španělská Marca. „Angličan před domácím publikem odmítl sundat nohu z plynu a jeho zarputilost vedla k brutální nehodě jeho nizozemského soupeře.“

Zpravodaj Suddeutsche Zeitung Elmar Brummer píše: „Vítězství číslo 99 je možná nejpochybnější v Hamiltonově kariéře. A zároveň jedno z nejdůležitějších. Tón celého šampionátu se nyní může změnit.“

Luigi Perna z deníku La Gazzetta dello Sport se domnívá, že „Hamilton dal jasně najevo, že je pro šampionát připraven udělat cokoliv.“

Daniele Sparisci z deníku Corriere della Sera uvedl: „V zatáčce Copse Hamilton sebral Leclercovi vítězství a také nám představil svou temnou stránku.“

„Lewise nesmírně obdivuji, ale veterán s několika tituly neudělá v Copse takový pohyb v prvním kole,“ píše známý italský novinář Leo Turrini.

„Verstappen skončil v nemocnici. Existuje mnoho způsobů jak vyhrát... Senna mi kdysi řekl, co udělal v Suzuce 90. Je to historie. Řekl jsem mu, že je pitomec. Hamilton totéž.“

„Myslím, že Max nezapomene. A desetisekundový trest za takový manévr je špatný vtip.“