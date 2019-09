Villeneuva nepřekvapilo, že Haas nevzal Hülkenberga

„Jsou to dva jezdci s nejvíce závody bez vítězství,“ řekl Villeneuve pro motorsport-total.com. „Hülkenberg nemá ani pódium, tak proč byste chtěli něco měnit?“

„Pokud chcete vyměnit Grosjeana, pak byste měli vzít mladého jezdce, nebo staršího, který ví, jak vyhrát ... jako je Ricciardo.“

Hülkenbergovy šance se postupně snižují. Volná sedačka je teoreticky u Alfy Romeo, která si ale ponechá spíše Giovinazziho. Reálnější je šance u Williamsu.

„Pokud chci pokračovat ve formuli 1, musí to pro mě dávat smysl,“ řekl Hülkenberg. „Musí to být rozumné, musí to být správné řešení. Nechci zoufale zůstat ve F1 a vzít cokoliv. Nyní nevím. Myslím, že je to do jisté míry mimo moji kontrolu, nemám to ve svých rukou. Nejdůležitější je jezdit a ukázat výkon.“

Foto: Getty Images / Lars Baron