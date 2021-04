Víkendy se sprintem z pohledu Pirelli: O jednu sadu méně, speciální pravidla

Některé detaily ohledně pneumatiky o víkendech se sprintovou kvalifikací už uveřejnila FIA po jednání Komise F1. Pirelli nabízí celkový pohled.

Pro víkend grand prix mají jezdci k dispozici 13 sad pneumatik. Pro víkendy se sprintovou kvalifikací to bude o jednu sadu méně.

Oproti klasickému víkendu bude o jeden trénink méně a to ten třetí. V něm jezdci obvykle odjedou okolo 60 až 80 km, což z velké části odpovídá délce sprintové kvalifikaci (100 km).

Alokace

Každý jezdec bude mít pro víkend se sprintovou kvalifikací k dispozici:

6 sad měkkých pneumatik

4 sady středních pneumatik

2 sady tvrdých pneumatik

Počítá se také s možností deště. Jezdec tak dostane 4 sady pneumatik do přechodných podmínek a tři sady do plného mokra. V tomto ohledu se alokace nemění. Pokud bude v některém ze dvou tréninků nebo v kvalifikaci mokro, dostane jezdec další sadu pneumatik do přechodných podmínek. Další sadu by pak dostal v případě, že bude mokro ve sprintové kvalifikaci.

Pneumatiky v průběhu víkendu

První trénink potrvá klasických 60 minut. Každý jezdec musí použít dvě libovolné sady pneumatik. Na konci tréninku se jedna sada vrací zpět.

Původně se psalo, že ve druhém tréninku bude možné nasadit jednu sadu pneumatik. Podle Pirelli ale může jezdec použít libovolný počet.

V kvalifikaci, která bude mít stejný formát jako obvykle, musí jezdec použít pouze měkké pneumatiky a to maximálně pět sad. Z toho jedna bude moci být použita jen v případě, že se jezdec dostane do třetí části. V tradiční kvalifikaci startuje první desítka do závodu na pneumatikách, na kterých v prostřední části zajela nejrychlejší čas. V tomto případě tato povinnost nebude.

Ve sprintové kvalifikaci mohou jezdci nasadit libovolné pneumatiky. Na konci relace vrátí Pirelli sadu, na které odjeli nejvíce kol. Zastávka v boxech je možná, ale není povinná. Pokud se sprintová kvalifikaci odjede na mokré trati, vrací jezdec jednu sadu pneumatik do přechodných podmínek nebo do mokra. Pirelli ji nahradí sadou pneumatik do přechodných podmínek, jak bylo uvedeno výše.

Do závodu startují všichni jezdci na libovolné sadě pneumatik. Klasická pravidla ale zůstávají: jezdec musí absolvovat alespoň jednu zastávku v boxech, nasadit dvě různé směsi a také si pro závod ponechat dvě povinné sady, které Pirelli pro závod nominovalo.