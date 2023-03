Víkend v Džiddě potvrdil sílu našeho letošního vozu, říká týmový principál Astonu Martin

Podle šéfa týmu Aston Martin Mika Kracka závodní víkend v Saudské Arábii potvrdil skutečný potenciál vozu AMR23. Přesto zůstává Krack opatrný.

Během Velké ceny Bahrajnu dokázal tým Aston Martin prodat formu, kterou ukázal již v předsezonních testech.

Vzhledem ke specifikům okruhu Shakir, mezi něž se řadí především vyšší degradace pneumatik, však nebylo zcela jasné, zda je na tom britský tým až tak dobře, jak naznačilo třetí místo Fernanda Alonsa. Astonu Martin navíc pomohl i výpadek Charlese Leclerca.

Nedělní závod v saúdskoarabské Džiddě nicméně prokázal, že stáj ze Silverstone dokáže být konkurenceschopná i na jiných okruzích, když Alonso dokázal pódiové umístění, navzdory zmatečným rozhodnutí ze strany FIA, zopakovat.

„Myslím, že ano. Myslím, že tento víkend to potvrdil,“ odpověděl šéf stáje Mike Krack podle Autosportu na otázku, zda jej další dobrý výkon nového vozu týmu Astonu Martin s označením AMR23 utvrdil v tom, že dokáže být rychlý na různorodých okruzích.

„Řekl bych ale, že s takovými závěry musíme být opatrní. Máme dva vzorky dat ze dvou zcela odlišných tratí. Na obou z nich jsme byli konkurenceschopní, ale jsou tu i jiné tratě,“ snažil se mírnit optimismus Krack a rovnou přidat i důvody, proč je raději opatrnější.

„Nesmíme nic podcenit. Některý z našich soupeřů mohl mít problémy, o kterých nevíme, což by ještě mohlo pořadím zamíchat. Myslím tedy, že bychom měli ještě počkat a uvidíme. Zeptejte se mě na konci sezony,“ vyzval novináře týmový boss Astonu Martin.

Po Bahrajnu mírnili nadšení

Krack rovněž přiznal, že se tým snažil po nečekaném úspěchu v Bahrajnu mírnit nadšení.

„Byli jsme opatrní v očekáváních. Okruh zde v Džiddě je jiný než ten v Bahrajnu, kde jsme nebyli na rychlých úsecích tratě tak dobří. Navíc v Džiddě to není tolik o šetření pneumatik, takže nikdy nevíte,“ vysvětlil Krack.

I když vloni neprožil Aston Martin dobrou sezonu, musí se mu přiznat, že dokázal v průběhu roku díky efektivnímu vývoji snižovat ztrátu na nejbližší konkurenci. Dokáže však totéž zopakovat i letos vůči zatím dominantnímu Red Bullu?

„Zda se dají dohnat? To je dobrá otázka. Nyní probíhá závod ve vývoji a bojujeme se soupeři, kteří mají jinou palební sílu než my – pokud jde o infrastrukturu, nebo zkrátka o fakt, že jsou na to jednoduše zvyklé,“ uvedl čerstvě 51letý inženýr z Lucemburska a dodal:

„Myslím, že musíme tvrdě pracovat. Vloni jsme se přesvědčili, že můžeme trochu zmenšit náskok i na auta, která jsou před námi. To ale neznamená, že když jsme to dokázali vloni, že to dokážeme znovu.“