Víkend v Barceloně pro nás byl vystřízlivěním, tvrdí Marko

Již před začátkem sezony FIA rozhodla o tom, že od letošní GP Španělska zpřísní testy flexibility předních přítlačných křídel.

Mnozí, včetně zástupců Red Bullu, věřili tomu, že by tato nová technická direktiva mohla změnit rozložení sil mezi jednotlivými týmy a zároveň snížit výkonnostní náskok McLarenu.

Nic z toho se však na okruhu u Barcelony nepotvrdilo, což poradce Red Bullu pro motoristický sport Helmuta Marka logicky příliš nepotěšilo.

„Celý víkend byl pro nás vystřízlivěním. Doufali jsme, že nové regule přinesou zlepšení, ale naše auto je prostě pomalé. Ztráceli jsme tři desetiny, takže jsme tam, kde jsme byli na začátku sezony,“ uvedl Marko pro TV Servus, kterou vlastní Red Bull.

„To znamená, že vše, co jsme mezitím nasadili na auto, nic nepřineslo, případně, že McLaren jednoduše pokračoval ve vývoji – jen lépe. Mysleli jsme, že jsme na jejich úrovni, takže tento víkend byl pro Maxe (Verstappena, pozn. red.), a vlastně nás všechny zklamáním, protože jsme opět viděli, že McLaren je jasně lepší,“ podotkl bývalý pilot F1.

Přesto se podle Marka Red Bull zatím nechce vzdávat.

„Když se vše sejde, jsme stejně rychlí jako McLaren. Problém je, že se nám to stává jen každý třetí nebo čtvrtý závod, zatímco McLaren je vždy konkurenceschopný. Pokud nedostatky brzy neodstraníme, stane se z této ztráty (v jezdeckém šampionátu) vážný problém. V tuto chvíli se jedná asi o 49 bodů. Něco podobného jsme už ale zažili se Sebastianem (Vettelem) a dokázali jsme to zvrátit. Ještě se nevzdáváme, ale bude to těžké,“ dodal konzultant Red Bullu.