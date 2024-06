Víkend bez F1? Ferrari obhajuje loňský triumf na Nordschleife!

Červen je měsíc vytrvalosti. Je to měsíc, který do sebe vtěsná tři slavné čtyřiadvacetihodinové závody, přičemž každý z nich by si zasloužil přídomek legendární. V polovině června tu bude Le Mans a dva týdny poté se už budou chystat oslavy sta let existence čtyřiadvaceti hodin ve Spa. První ze tří ikonických podniků se však koná už tento víkend. Tradičně přes dvě stě tisíc diváků bude sledovat čtyřiadvacetihodinovou bitvu na magické „severní smyčce“ Nürburgringu – na Nordschleife.

Už dvaapadesátý ročník závodu letos příhodně vyplňuje mezeru mezi Velkými cenami F1 v Monaku a Kanadě a pro evropské fanoušky tak může být jasnou hlavní položkou na víkendovém motoristickém menu. Červená světla zhasnou v sobotu s úderem čtvrté hodiny odpolední a celý závod budete moci jako tradičně sledovat prostřednictvím oficiálního streamu s anglickým či německým komentářem. Odkazy již vidíte hned pod tímto odstavcem.

24 hodin na Nürburgringu s anglickým komentářem

24 hodin na Nürburgringu s německým komentářem

Masivní startovní listinu tvoří celkem 130 vozů rozdělených do 22 tříd, přičemž absolutní vítěz vzejde z kategorie SP9 určené pro speciály GT3. Pro některé z továrních posádek „gététrojek“ je letošní ročník čtyřiadvacetihodinovky na Nordschleife o to důležitější, že německá klasika poprvé v historii patří do kalendáře jediného globálního seriálu pro vozy GT3 Intercontinental GT Challenge. Kromě pětadvaceti vozů GT3 může do bitvy o celkové vítězství zasáhnout i americký speciál Glickenhaus SCG 004c se zkušenou posádkou ve složení Lance David Arnold, Come Ledogar, Franck Mailleux, Thomas Mutsch. Glickenhaus byl sice postaven podle regulí GT3, nicméně v prodeji není jeho varianta pro běžní silniční provoz, což je jedna z podmínek pro udělení FIA homologace GT3.

Z pole position do závodu odstartuje BMW M4 GT3 #72, se kterým v druhé části závěrečné kvalifikace exceloval Max Hesse. Německý pilot zajel na pětadvacetikilometrové trati, jež v historii hostila i Grand Prix Německa, skvělý čas 8:10.992. Hesse se bude v kokpitu střídat s Danielem Harperem a Charlesem Weertsem. V první řadě na roštu vedle BMW bude stát ikonické zelenožluté „Grello“ Porsche 911 GT3 R #911 stáje Manthey, se kterým za pole position směřoval zkušený a tradičně rychlý Belgičan Laurens Vanthoor. Bývalý pilot Audi zajel pět absolutně nejrychlejších sektorů, pak ale v devátém segmentu velmi dlouhého okruhu chyboval v sekci Tiergarten, kde „nechal“ 1.4 sekundy. S konečným čas 8:11.398 tak skončil druhý.

Za celou historii závodu se z celkového triumfu dosud radovaly pouze vozy vyrobené v Německu (BMW, Porsche, Audi, Mercedes, Opel), Spojených státech (Ford, Chrysler) a Itálii (Ferrari). Absolutním rekordmanem je značka BMW, která si může připsat už jednadvacátý celkový triumf. Na čele této statistiky je bavorská automobilka před Porsche (13) a Audi (6). Jediné italské vítězství je pouze rok staré. Dosud poslední ročník čtyřiadvacetihodinového závodu na Nürburgringu Nordschleife vyhrálo Ferrari 296 GT3 německé stáje Frikadelli Racing s posádkou Earl Bamber, Nicky Catsburg, Felipe Fernández Laser, David Pittard. Letos je „karbanátkové“ Ferrari zpět a z vítězné posádky se vrací Laser. Toho nově doplňují Daniel Keilwitz, Luca Ludwig a Nicolas Varrone známý i z WEC.

Jako obvykle nás čeká na „smyčce“ tuhá bitva, jejíž vývoj lze jen obtížně predikovat. Mercedes nasazuje do boje svá největší esa včetně pilotů DTM, Porsche kromě stáje Manthey reprezentuje též Herberth Motorsport i s velkou jezdeckou posilou v osobě Matta Campbella a u Lamborghini touží napodobit loňský úspěch italských rivalů z Maranella. Ve hře jsou speciály Huracan GT3 týmů Konrad Motorsport či Red Bull Team Abt. Nebo se bude na Nordschleife poprvé radovat britská značka? Jen Walkenhorst Motorsport do závodu nasazuje tři nové Astony Martin Vantage AMR GT3 EVO. Svoji roli pochopitelně opět sehraje i počasí, samotná extrémní náročnost a zrádnost „severní smyčky“ a hustý provoz na trati, kde může pilot rychlého speciálu GT3 potkat i Dacii Logan. O nových vítězích na Nürburgringu bude rozhodnuto v neděli s úderem šestnácté hodiny.