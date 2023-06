Vidíme šťastného Hamiltona a šťastný Hamilton je rychlý Hamilton, říká Hill

Damona Hilla by překvapilo, pokud by Lewis Hamilton ve F1 skončil dříve, než získá osmý titul mistra světa.

„Je obdivuhodné, jak si Lewis zachoval chladnou hlavu po tom, co se stalo v Abú Dhabí,“ řekl Hill pro Press Association.

„Znovu se pustil do plnění úkolu a letos opět jezdí lépe než kdykoli předtím. Začíná si teď rozumět s autem a vyřešil některé problémy, kterým čelil. Divil bych se, kdyby chtěl odejít dříve, než získá osmý titul. Je to něco, co ho motivuje.“

„Potřebuje konkurenceschopné auto a mít šanci. Někdo jako Lewis se k té výzvě pak postaví čelem a najde v sobě něco navíc.“

„V současné době vidíme šťastnějšího Hamiltona a šťastný Hamilton je rychlý Hamilton.“

Nová smlouva

V minulých měsících se objevily trochu asi nafouknuté spekulace, že Hamilton dostal nabídku od Ferrari. Sedminásobný mistr světa i Mercedes ale dlouhodobě opakují, že chtějí ve vzájemné spolupráci pokračovat.

Před dvěma týdny Toto Wolff naznačil, že podpis smlouvy je otázkou několika dní. Zatím ale nebylo nic oznámeno. Ideální příležitostí by samozřejmě mohla být Velká cena Velké Británie, která se jede už za týden.

Před pár dny se objevily spekulace, že se jednání zasekla na finančních podmínkách a to zejména v části, která se týká Hamiltonovy práce po skončení jeho závodní kariéry, kdy by se stal ambasadorem Mercedesu.

Něco podobného naznačil také Hill. „Mluví se o tom, že Lewis dokončuje mnohem dlouhodobější smlouvu, která přesahuje jeho závodní kariéru. Je do ní zapojena samotná automobilka, takže je v tom trochu více byrokracie.“