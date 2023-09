Vidíme největší dominanci v historii?

Red Bull letos vyhrál zatím všechny závody. Max Verstappen vyhrál 10 závodů v řadě. Sledujeme největší dominanci v historii?

Rekordy jsou tu od toho, aby se překonávaly. Rekordy formule 1 je ale také potřeba brát s rezervou. Max Verstappen vloni vyhrál 15 závodů, což je nejvíce vítězství v sezóně. Samozřejmě to měl lehčí v situaci, kdy bylo 22 závodů ve srovnání se Schumacherem, který v roce 2004 získal 13 vítězství ale z 18 závodů.

V případě dominancí je tak vhodnější se dívat na procenta, ale i ta jsou ovlivněna absolutními čísly, která stojí za nimi. Je snadnější vyhrát 5 závodů ze 6 (83,3 %) nebo 19 z 22 (86,4 %)?

Kromě toho nelze nikdy plnohodnotně srovnávat dvě různé éry formule 1. Královna motorsportu je dnes až na výjimky synonymem spolehlivosti.

Pokud se podíváme na rekordy v počtu dokončených závodů v řadě, tak na prvním místě je Lewis Hamilton, který v letech 2018 až 2020 dokončil 48 závodů v řadě.

Z 20 prvních záznamů je 15 z doby po roce 2010 a 5 z doby v letech 2000 až 2010. V první stovce je jen pět záznamů z doby před rokem 2000. Nejvýše je Niki Lauda, který dojel v letech 1975 a 1976 celkem 17 závodů v řadě.

Nejde ale jen o techniku. Velkou zásluhou na tom měl Michael Schumacher. Za jeho éry se práce jezdce výrazně profesionalizovala. Jezdci se věnují extrémním tréninkům, mají přísnou životosprávu, pracují na simulátoru, mají fyzioterapeuty, někteří i mentální kouče. Na druhou stranu jsou pod větším tlakem. Už nejde o to, co se řekne v televizi nebo v časopise, který vyjde v první týden dalšího měsíce. Jezdec dnes udělá chybu, kterou na internetu rozebírá každý od BBC po Josefa Vomáčku z Kotěhulek ještě dříve, než se vrátí do boxů!

Formule 1 se snaží dosáhnout perfekcionismu všude. V průběhu víkendu se z vozů odebírají vzorky paliv a maziv a okamžitě se zkoumají v laboratořích na okruhu. Zastávky v boxech trvají dvě sekundy. Zapomenout nesmíme ani na bezpečnost, která snížila pravděpodobnost, že jezdec vynechá závod kvůli zranění (Ricciardo je výjimka potvrzující pravidlo).

Současná dominance Verstappena...

Verstappen letos vyhrál 12 ze 14 závodů. Je tak tři vítězství od svého rekordu z loňska. Procentuálně zatím vyhrál 85,7 % závodů, což by byl rekord. Protože sezóna ještě neskončila, tak ho zatím drží Alberto Ascari, který vyzrál 75 % závodů sezóny (6 z 8). Michael Schumacher dokázal vyhrát v roce 2004 72,22 % závodů (13 z 18).

Kromě 12 vítězství Verstappen také v každém závodě skončil na pódiu. Rekord drží už dnes Verstappen, který v roce 2021 získal 18 pódií. Procentuálně drží rekord Michael Schumacher. V roce 2002 jako jediný člověk v historii získal v sezóně pódium ve všech závodech (tedy 100 %).

Zatím mohlo být získáno 364 bodů v závodech a 24 ve sprintech. Celkově tedy 388 bodů. Verstappen získal 93,81 % bodů.

Verstappen vedl v 661 kolech. Rekord drží Vettel, který v roce 2011 vedl v 739 kolech. Procentuálně drží rekord Jim Clark, který v roce 1963 vedl v 71,47 % kol. Max Verstappen je nyní na 78,04 %.

... a Red Bullu

Dominuje také Red Bull, který letos zatím vyhrál všechny závody. Sezóna ale ještě neskončila.

McLaren v roce 1988 vyhrál 15 ze 16 závodů. Mercedes zažil největší dominanci z hlediska vítězství v letech 2016, kdy vyhrál 19 z 21 závodů – tedy 90 %.

Pokud bychom se podívali na kola ve vedení, tak Mercedes v roce 2016 vedl v 1055 kolech, což bylo v 83,2 %. O dva roky dříve to bylo 86,2 % a do vedení se celkově dostalo 6 týmů.

McLaren v roce 1988 vedl v 97,3 % kol. Red Bull je nyní na 94,3 %.

Zajímavá je situace u pódií. Absolutní dominance znamená, že se tým přibližuje k průměrnému číslu 2 pódia na závod.

Red Bull je nyní na hodnotě 1,57, což je stejné číslo jako u Mercedesu v roce 2016. O dva roky dříve dosáhl Mercedes čísla 1,63. McLaren v roce 1988 získal 1,92 pódií na závod. V Absolutních číslech 25 z 32 možných.

Současná dominance je tak především dominancí Verstappena. Nadvláda Red Bullu sice také patří mezi ty největší ale v celkovém měřítku (pokud odmyslíme vítězství v závodech) není největší.