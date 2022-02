Video: Trailer ke čtvrté řadě Drive to Survive

Nová řada bude mít premiéru 11. března.

Loňská sezóna byla natolik bohatá na témata, že to muselo lidem ve střižně způsobit velké bolesti hlavy. Kromě (kontroverzního) souboje o titul do poslední zatáčky posledního kola posledního závodu to byl návrat Fernanda Alonsa, double McLarenu, souboj mezi Ferrari a McLarenem o třetí místo, návrat jména Schumacher do F1, první rok u Ferrari pro Carlose Sainze, rivalita mezi Schumacherem a Mazepinem a mnoho dalšího.

Nejzajímavějším byl samozřejmě souboj o titul, který ale bude v Drive To Survive poněkud ochuzen o reakce Maxe Verstappena. Úřadující šampion odmítl s Netflixem spolupracovat. Podle něj série neukazuje realitu.