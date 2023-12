Video: Red Bull ukázal, že zvládne rychlý pit stop i ve tmě

Red Bull v letošní sezoně nevyhrál pouze Pohár konsturktérů, ale uspěl i v doprovodné soutěži o nejlepší tým z pohledu zastávek v boxech. Takzvanou DHL Fastest Pit Stop Award vyhrál rakouský tým již pošesté v řadě.

Stáj z Milton Keynes se rozhodla tento úspěch oslavit netradičním způsobem, když prostřednictvím týmového videa ukázala, že její mechanici dokáží provést úspěšný pit stop prakticky poslepu.

Po několika trénincích se zavázanýma očima přistoupilo 22 členů týmů, kteří se specializují na zastávky v boxech, na výzvu v podobě výměny pneumatik u vozu F1 ve zcela zatemněné továrně.

Mechanici mistrovské stáje si však s úkolem poradili znamenitě, když po deseti pokusech zvládli zastávku ve tmě za 2,84 sekundy, což je na úrovni časů, kterých některé týmy dosahují za běžných podmínek při závodních víkendech.

„Zrak, schopnost vidět vůz, své týmové kolegy a to, co děláte, jsou neodmyslitelnou součástí úspěšné zastávky v boxech, takže odebrání tohoto smyslu představovalo vážnou překážku,“ řekl sportovní manažer Red Bullu Jonathan Wheatley.

„Brzy se však ukázalo, jak sehraný je náš tým, co se přístupu, komunikace, schopností a soudržnosti týká. Jsem na tento výkon opravdu hrdý. Čas 2,84 sekundy by byl dobrý i za denního světla. Je to také důkaz o tom, proč jsme již šestkrát za sebou vyhráli ocenění DHL Fastest Pit Stop Award,“ dodal Wheatley.