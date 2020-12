Carlos Sainz se seznámil s inženýry a vyzkoušel si sedačku pro vůz SF21. Podle dřívějších vyjádření Ferrari by ho měl po Novém roce čekat test ve dva roky starém voze. V Maranellu měli zájem posadit Sainze do letošního vozu v rámci testů po Abú Dhabí, ale to FIA zamítla.

Sainz také uveřejnil video na sociálních sítích – již v barvách Ferrari.