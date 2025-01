Video: První jízda Christiana Hornera v monopostu Red Bullu

Christian Horner si vloni během Festivalu rychlosti v Goodwoodu poprvé veřejně vyzkoušel monopost Red Bullu. Brit tímto způsobem oslavil jubilejní dvacátou sezonu v čele rakouského týmu.

Red Bull nyní zveřejnil video zachycující přípravy na tuto událost.

Ještě před vystoupením v Goodwoodu absolvoval Horner krátký shakedown na okruhu v Silverstone. Tento test byl pro tehdy padesátiletého šéfa týmu, který stojí v čele Red Bullu od roku 2005, vůbec první zkušeností za volantem monopostu stáje z Milton Keynes.

Úplně první jízda s vozem F1 to však pro bývalého jezdce dnes již zaniklého seriálu F 3000 nebyla, Horner totiž v roce 1993 otestoval monopost Lotusu.

„Formulový vůz jsem neřídil od roku 1998 a vůz formule 1 od roku 1993... Byla to velká čest a velké privilegium řídit jeden z těchto úžasných monopostů, který vyhrál šampionát. Je až zarážející, jak rychlá tato auta jsou a jak velký vliv na ně má aerodynamika. Nejvíc mě zarazilo to, že když jsem ubral plyn, bylo to, jako by někdo vyhodil kotvu,“ popsal vloni v červenci svůj zážitek Horner, jehož slova citovala agentura Reuters.