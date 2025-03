Video: Nový trailer a podrobnosti o filmu F1

„Sonny Hayes byl nejslibnějším fenoménem Formule 1 90. let, dokud jeho kariéru téměř neukončila nehoda na trati,“ uvádí Apple TV.

„O třicet let později je kočovným nájemným závodníkem, když ho osloví jeho bývalý týmový kolega Ruben Cervantes (Javier Bardem), majitel týmu formule 1, který se potýká s problémy a je na pokraji krachu.“

„Ruben Sonnyho přesvědčí, aby se vrátil do F1 a naposledy se pokusil tým zachránit a stát se nejlepším na světě. Bude řídit po boku Joshuy Pearce (Damson Idris), horkého nováčka týmu, který hodlá udávat vlastní tempo. Ale jakmile motory zařvou, Sonnyho dožene jeho minulost a on zjistí, že ve F1 je váš týmový kolega vaším největším soupeřem – a cesta k vykoupení není něco, co můžete urazit sami.“