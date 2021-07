Týmy Haas, Red Bull a Aston Martin zůstaly v Silverstonu i po skončení závodního víkendu. Včera a dnes (Red Bull jen včera) testovaly 18palcové pneumatiky pro rok 2022.

Mick Schumacher měl ale ještě jeden úkol. Usedl do vozu Jordan 191, se kterým téměř přesně před 30 lety debutoval ve F1 jeho otec – Velká cena Belgie se jela 25. srpna 1991.

Není to poprvé a určitě ani naposledy, co Mick jezdil ve voze svého otce. V roce 2017 jezdil ve Spa s Benettonem B194, v rámci 1000. grand prix Ferari jezdil vloni v Mugellu s vozem F2004. Do něho usedl i o rok dříve v Hockenheimu.