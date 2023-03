Fernando Alonso přišel po závodě kvůli penalizaci o třetí místo a trofej tak převzal George Russell. Později však byla penalizace zrušena..

Mercedes uveřejnil video z návratu trofeje do rukou Astonu Martin. Z továrny Mercedesu to do Silverstonu, kde sídlí Aston Martin, nebylo až tak daleko.