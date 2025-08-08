Video: Kriss Kyle přeskočil na BMX jedoucí vůz formule 1

Red Bullu se opět podařil pěkný kousek. Kriss Kyle přeskočil na BMX jedoucí vůz F1.
Stalo se to už v červenci, ale Red Bull se teprve nyní pochlubil videem a fotografiemi.
Kriss Kyle je profesionální BMX jezdec ze Skotska. Spíše než závodům se věnuje nejrůznějším netradičním kouskům a to i ve spolupráci s Red Bullem.
Jeden z nich ukázal na okruhu Goodwood ve Velké Británii v polovině července. Se svým BMX přeskočil jedoucí vůz formule 1, který řídil David Coulthard. Konkrétně šlo o vůz RB7, se kterým získal Sebastian Vettel v roce 2011 druhý titul mistra světa.
Skok byl úspěšně proveden pomocí speciálně vyrobeného odrazového můstku, který navrhl tým Red Bull Advanced Technologies.
„Byla to jedna z nejstrašidelnějších věcí, které jsem kdy udělal!“ řekl Kyle. „Slyšet a vidět auto, jak se ke mně řítí, bylo šílené, ale musel jsem si prostě vyčistit mysl a soustředit se na to, co musím udělat, abych to zvládl. Dosažení tohoto výkonu byl splněný sen.“
Video: Red Bull Conent Pool