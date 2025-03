Video: Již v pátek vyjde sedmá řada série Drive to Survive

Popis epizod sedmé řady

1) Business as Usual: Tato epizoda se soustředí na závěrečnou sezonu Lewise Hamiltona s Mercedesem a kauzu kolem Christiana Hornera z Red Bullu.

2) Frenemies: Tento díl se věnuje rivalitě mezi Landem Norrisem a Maxem Verstappenem, přičemž Norris se snaží etablovat jako skutečný konkurent úřadujícího mistra světa.

3) Looking Out for Number 1: Tato epizoda se zaměřuje na proces hledání nástupce Lewise Hamiltona v Mercedesu pro sezonu 2025 a na to, jak se tým vypořádal s touto změnou.

4) Carlos Signs: Čtvrtá epizoda se věnuje budoucnosti Carlose Sainze po odchodu z Ferrari a jeho úsilí najít si nové místo ve formuli 1.

5) Le Curse of Leclerc: Pátá epizoda se zaměřuje na Charlese Leclerca a jeho pokračující smůlu na domácí Velké ceně Monaka, kde se mu dosud nepodařilo zvítězit.

6) Wheels of Fortune: Souhrn sezony z pohledu McLarenu, který se po mnoha letech opět zapojil do boje o titul.

7) In the Heat of the Night: Tento díl se zabývá náročnou Velkou cenou Singapuru, která byla rovněž posledním závodem Daniela Ricciarda v F1.

8) Elbows Out: Epizoda věnována Sergiu Pérezovi a jeho nejisté budoucnosti v F1.

9) Under New Management: Tento díl se zaměřuje na změny v týmu Haas poté, co stáj po letech před sezonou 2024 opustil Guenther Steiner.

10) End Game: Epizoda o finále sezony v Abú Zabí, kde se rozhodovalo o vítězi Poháru konstruktérů.