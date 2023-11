Vicemistr F3 Zak O'Sullivan se díky Williamsu sveze v tréninku na GP Abú Zabí

Tým Williams dnes potvrdil, že do úvodního tréninku na GP Abú Zabí nasadí irského závodníka Zaka O'Sullivana.

Týmy F1 mají během sezony povinnost nasadit do dvou volných tréninků jezdce, kteří za sebou nemají více než dvě účasti v závodech grand prix.

Williams to měl letos jednodušší, jelikož si polovinu této povinnosti automaticky odbyl už v březnu v Bahrajnu. A to díky tomu, že za britský tým závodí nováček Logan Sargeant, jehož účast v prvním tréninku na bahrajnském okruhu se počítala stejně, jako by šlo o jakéhokoliv jiného nezkušeného jezdce.

Britský tým dnes oznámil, že tím druhým mladíkem, který letos do jeho vozu v rámci programu velké ceny usedne, bude 18letý Ir Zak O'Sullivan, letošní vicemistr F3. V prvním pátečním tréninku mu svůj vůz přenechá Alexander Albon.

„Jsem opravdu nadšený, že se v Abú Zabí budu moci zúčastnit prvního tréninku. Nemohu se dočkat, až poprvé usednu za volant vozu FW45 a najedu nějaké kilometry,“ nechal se slyšet O'Sullivan, kterého po závodním víkendu v Abú Zabí čeká i posezonní nováčkovský test.