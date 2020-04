Více závodů na jedné trati? Silverstone by nebyl proti

Formule 1 zvažuje celou řadu dříve nepředstavitelných scénářů, které mají zachránit letošní sezónu. Pokud se mají za tuto sezónu (záměrně nepíšeme tento rok) udělit tituly, musí se odjet alespoň osm závodů na třech kontinentech.

Podle nových pravidel může F1 sestavit kalendář sama bez nutnosti souhlasu týmů.

Ve hře jsou zkrácené dvoudenní závodní víkendy, prodloužení sezóny do ledna i více závodů na jedné trati.

Poslední myšlence by se nebránili například v Silverstonu. „Řekl jsem formuli 1, že jsme s nimi ochotni spolupracovat jakýmkoliv způsobem, formou nebo v jakékoliv podobě, o které si myslí, že je v nejlepším zájmu šampionátu,“ řekl šéf okruhu Stuart Pringle pro Sky Sports.

„Většina týmů se nachází co by kamenem dohodil od okruhu, takže z provozního hlediska by to bylo docela jednoduché (pořádat více závodů).“

V Silverstonu se nebrání ani myšlence, že by se druhý závod jel v opačném směru.

„Není to tak hloupá myšlenka,“ řekl Pringle. „Nemáme povolení provozovat jinou trať, ale toto jsou mimořádné časy a myslím, že se dělají mimořádná rozhodnutí.“

Problém je, že Velká Británie patří mezi nejpostiženější země. Aktuálně eviduje přes 34 tisíc nakažených, přičemž 31. března to bylo o 9 tisíc méně.

Velká cena Velké Británie tak může být další, která se odloží. Rozhodnutí má padnout do konce dubna. Termín závodu zatím zůstává stejný – 19. července.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek