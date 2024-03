Více testů a více mladých jezdců. Jinak bude mít F1 problém, myslí si Ralf Schumacher

Vyhrajete titul ve formuli 2 a druhý rok vás čeká debut ve F1. Takhle to bohužel nefunguje...

Oliver Bearman měl úspěšný debut ve F1. Stal se tak nečekaným nováčkem v jinak zabetonované sezóně, ve které se jezdecké sestavy ve srovnání s loňským rokem neměly vůbec měnit.

Podle Ralfa Schumachera by mělo být více testů – pro všechny. Podle něj je dnes možné, „aby peníze porazily talent, protože máte spoustu času v motokáře nebo v autě, že se to můžete naučit“.

Schumacher proto volá po větším počtu testovacích dnů a to i v rámci F1. Jednak pro nováčky ale také pro současné jezdce. Před startem sezóny dostal každý jezdec jen 1,5 dne na přípravu, což kritizoval opakovaně třeba Fernando Alonso. Podle něj by bylo řešením, kdyby týmy do předsezónních testů nasadily dva vozy (stejně je v Bahrajnu už měly).

„Ale také proto, abychom prolomili tento začarovaný kruh a dali mladým jezdcům opět šanci,“ řekl Schumacher pro Speedweek s odkazem na poslední dva šampiony Formule 2.

Felipe Drugovich a Theo Pourchaire jsou zatím posledními šampiony F2, ale ve F1 je nevidíme a zatím ani nic nenasvědčuje tomu, že se to v příštím roce změní. Drugovich je jezdcem Astonu Martin.

„A místo nich jezdí nyní 42letý Alonso. Nic proti Alonsovi, ale cílem formule 1 nemůže být, aby byla stále starší a starší,“ řekl Schumacher.

Od roku 2017 jsme viděli sedm šampionů F2 (méně ani nejde, protože šampion už nemůže další rok jezdit). Z nich se do F1 dostalo pět jezdců – všichni kromě výše zmíněných dvou šampionů. Nadále ale pokračují jen tři – Leclerc (2017), Russell (2018) a Piastri (2021). De Vries a Schumacher už ve F1 nezávodí.

Podle Ralfa Schumachera je možné, že debut Bearmana pomůže. „Bylo opravdu důležité, že někdo přišel, byl vhozen do vody a dosáhl dobrého výsledku. Všechny týmy se téměř bály vzít nové jezdce. Doufejme, že to povede k tomu, že se zase objeví noví jezdci.“

Schumacher uvedl, že motorsport v současné době začíná být nemocný a hrozí, že se celý systém zhroutí.

„Až sponzoři, investoři nebo otcové přestanou věřit v podporu mladých talentů, protože se stejně nikam nedostanou. A to se bavíme o obrovských částkách, které se musí vrátit. V určitém okamžiku už o to nebude mít nikdo zájem. To je podle mě nebezpečné.“