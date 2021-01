Více nočních závodů? Nový systém osvětlení by mohl usnadnit jejich konání

Je to už 13 let, co se ve formuli 1 jezdí závody pod umělým osvětlením. Před Grand Prix Singapuru 2008 existovalo několik obav, ale žádná z nich se nikdy nenaplnila a závodění pod umělým osvětlením je už dnes standardním prvkem F1. Stále je to však logistický oříšek.

Usnadnit pořádání závodů pod umělým osvětlením možná pomůže spojení dvou zkušených firem. Švýcarský výrobce plotů Geobrugg v současné době spolupracuje s 10 okruhy z kalendáře F1. Nedávno uzavřel partnerství s firmou DZ Engineering SRL, která dodává osvětlení pro Grand Prix Singapuru.

Myšlenka je jednoduchá. DZ Engineering SRL by mohl svá světla namontovat přímo do oplocení Geobruggu. První testy už proběhly.

Problém by mohla představovat nehoda. Obě firmy proto provedly testy a nechaly do oplocení narazit vůz při rychlosti 120 km/h. Při nárazu nedošlo k žádnému pohybu sloupů s osvětlením.