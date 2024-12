Více než šedá zóna. Bez zadního křídla McLarenu by Pohár konstruktérů vypadal jinak, říká Waché

Letošní sezóna byla poznamenána několika kauzami. Po Velké ceně Ázerbájdžánu se řešila flexibilita zadního křídla McLarenu. Na rovince docházelo k deformaci, která vytvářela škvíru, což mohlo snižovat odpor vzduchu i v době, kdy bylo zadní křídlo zavřené. McLaren musel zadní křídlo upravit.

Ovlivnilo zadní křídlo McLarenu sezónu?

K tématu se v rozhovoru pro racingnews365.com vrátil technický ředitel Red Bullu Pierre Waché, když byl dotazován na problémy vývoje vozu při současných pravidlech.

„Myslím, že vývoj je tak obtížný, že některé šedé zóny jsou pro mě jako pro inženýra velmi atraktivní,“ řekl Waché. „Když vidíte zadní křídlo McLarenu, je mi líto, ale je to více než šedá zóna. Používali ho několik závodů. Bez toho by v Baku nevyhráli. I šampionát konstruktérů by vypadal úplně jinak.“

Waché byl dotazován, zda je to pro něj jako pro inženýra frustrující, nebo zajímavé.

„Já to neodmítám. Prostě jako inženýr musíte také respektovat pravidla. Pokud jde o technické předpisy, rozdíl oproti sportovním je v tom, že musíte prokázat, že je to legální.“

„Když máte radar mezi dvěma body, policie vás vidí pouze v těchto dvou bodech a vy můžete jet mezi nimi velmi vysokou rychlostí, pokud nemáte kontroly průměrné rychlosti. Technické předpisy jsou jiné – musíte prokázat, že jste s nimi v souladu.“

Na dotaz, zda to není součást hry, Waché reagoval: „Jo, jo, jo. Je to součást hry, ale také máte určité limity. Pokud to policie nevidí, neznamená to, že je to legální. Podívejte se, co se v minulosti stalo například Ferrari, je to víc než posouvání limitů (narážka na motor v roce 2019, pozn. redakce). Je to pro nás frustrující, když policie nedělá svou práci.“

Waché si myslí, že letos toho bylo dost. „Ano, docela dost. V určitém okamžiku ano. Chceme soutěžit za rovných podmínek. My je dodržujeme. Dobrý nápad je dobrý nápad, ale pokud je to za hranou, není to správné.“