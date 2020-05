Vezměte Seba, bude to dobré pro všechny, radí Mercedesu Ecclestone

Toto Wolff připouští, že by příchod Vettela byl dobrým marketingovým tahem. Mercedes by měl dva mistry světa. Na rozdíl od relativně nedávných sestav Ferrari či McLarenu, kde také jezdili dva mistři světa, by v tomto případě byl součet počtu titulů obou nejméně 10. Kromě toho by měl Mercedes německého jezdce.

Když ale naposledy jezdil v týmu Němec, neměl Toto Wolff zrovna klidné spaní. V případě Rosberga nešlo samozřejmě o národnost ale spíše o to, že nechtěl být „parťákem“ Lewise Hamiltona jako Valtteri Bottas.

Ecclestone: bylo by to dobré pro F1, sport i lidi, co to sledují

Stále je tak pravděpodobnější, že v týmu zůstane Bottas, nebo ho nahradí George Russell. Než ale bude jezdecká sestava Mercedesu potvrzena, můžeme snít. A sní také Bernie Ecclestone.

„Chtěl bych ho vidět v Mercedesu,“ řekl bývalý šéf F1 o Vettelovi pro RTL. „Samozřejmě. Chtěl bych ho vidět proti Hamiltonovi. Myslím, že by to bylo dobré pro formuli 1, dobré pro sport, dobré pro lidi, kteří to sledují.“

„Myslím, že by se oba dali bez problémů dohromady. Nejde o to, jaká jsou jejich ega, oba mají super talent. Takže by to vytvořilo super, super tým.“

Ecclestone si myslí, že by příchod Vettela Hamilton akceptoval a „vím, že Sebastian by rád dostal příležitost soutěžit proti němu.“

Ecclestone také promluvil o situaci ve Ferrari. Podle něj byla Vettelova pozice v týmu jiná než u Schumachera.

„Michaelova situace s Ferrari byla trochu jiná. Jednou jsem se ho zeptal kdo řídí tým a on odpověděl: ‚Já‘. A možná proto byli tak úspěšní.“

„Problém s Italy je v tom, že mezi nimi není mnoho lídrů ... podle mého názoru prostě neexistují skuteční vůdci. Ten, kdo nyní vede tým (Mattia Binotto), je v podstatě super inženýr, který je s Ferrari více než 20 let.“

Marko to vidí podobně

Podobně to vidí také Helmut Marko. „Myslím, že pro formuli 1 by to byl senzační projekt. Pro sport by to nebylo moc dobré, ale boj mezi Vettelem a Hamiltonem znovu zmobilizuje mnoho fanoušků a diváků,“ řekl pro Sky Sports Germany.

Marko si myslí, že pokud Vettel nesežene sedačku v některém z top týmů (a reálně je možnost jen u Mercedesu), tak skončí.

„Čtyřnásobný mistr světa, který toho v tomto sportu dosáhl hodně, který je v dobré ekonomické pozici, by raději skončil, než aby šel do týmu ze středu pole. Řekl bych, že to zapadá do Sebova charakteru a jeho stylu.“

Foto: Getty Images / Clive Mason