Vettelův odchod mohl ovlivnit Leclerc i koronavirus. Co bude dál a kdo ho nahradí?

Šampioni odchází z formule 1 dvěma způsoby. Tím prvním je odchod na vrcholu. Neznamená to nutně po zisku titulu – to se povede jen zřídka. Myslíme tím spíše odchod z velkého týmu.

Druhou cestou je přestup do některého z menších či v dané době méně úspěšných týmů, ve kterém pak bývalá hvězda postupně vyhasíná.

Jakou cestou půjde Sebastian Vettel po odchodu z Ferrari? Uvidíme ho v příštím roce na startovním roštu?

Vettel přišel do Ferrari v roce 2015 s velkým snem napodobit Michaela Schumachera a vrátit maranellskou stáj na vrchol. To se však nedařilo. Vloni navíc přišel do týmu Charles Leclerc a začala se opakovat situace z Red Bullu 2014, kde Vettela připravil o pevnou půdu pod nohama nováček Daniel Ricciardo.

Lidé, kteří se rádi sázejí, by si ještě včera večer zřejmě vsadili na setrvání Vettela u Ferrari. Dnes ráno ale přišla zpráva, která mnohé šokovala.

Jasný signál od Ferrari?

Spekulace z předešlých dní teď působí v jiném světle. Italská média psala, že Vettel dostal od Ferrari nabídku – roční smlouvu a méně peněz. Vettel ve svém prohlášení řekl, že o peníze nešlo. Nikdy to prý nebyl způsob, jakým přemýšlí a nikdy tomu tak ani nebude.

Může to být pravda, ale jen z části. Vettelovi nemuselo jít o konkrétní částku, ale mohl to být signál. Leclerc dostal pod stromeček smlouvu do roku 2024. Vettelovi nabídli (pokud je spekulace pravdivá) méně peněz a roční smlouvu. Nemůže být jasnější signál, než tohle, že s ním Ferrari počítalo jen jako se „zkušeným jezdcem, který se hodí,“ ale tým chce budovat okolo Leclerca.

Ferrari mohlo využít současné krize, aby zdůvodnilo snížení mzdy, ale koronavirus zasáhl do celého procesu ještě jinak. Zatím jsme neodjeli žádný závod. Nikdo neví, jaké je přesné rozložení sil, což ve většině případů odkládá jednání o nových smlouvách. Vettel si ale patrně uvědomuje, že Ferrari na tom není ve srovnání s přímými konkurenty nejlépe. Navíc po loňském vyšetřování přišlo o výhodu silné pohonné jednotky. A naděje, že se příští rok situace zlepší, není příliš velká. Došlo k odkladu zavedení nových technických pravidel, od kterého si Ferrari hodně slibovalo. A po pěti sezónách u Ferrari vás nadšení a optimismus opustí.

Jezdci se také dostali do zvláštní situace. Kariéra ve F1 je jeden dlouhý kolotoč. Dokonce ani zimní přestávka není tak dlouhá, jak se zdá. Prosinec vyplní marketingové povinnosti, po Vánocích se už jezdec připravuje na novou sezónu. Letos ale mají jezdci poprvé od dětství čas přemýšlet a trávit čas jinak, než jen závoděním...

Aktuální plán počítá se startem sezóny na začátku července v Rakousku. V ty dny bude Sebastian Vettel slavit 33. narozeniny. Ve F1 by mohl bez problémů zůstat ještě další dvě, tři, ale i pět sezón.

Mercedes, McLaren, Renault

Nejlepší možností je pro něj Mercedes. V něm by měl slušnou šanci získat pátý titul. Nebylo by to ve vysněném Ferrari, ale bylo by to v německém týmu.

Přestup do Mercedesu je ale spíše nepravděpodobný a to zejména, pokud v něm zůstane Lewis Hamilton.

Návrat do Red Bullu je ještě méně pravděpodobný. Tým staví vše od prvního do posledního šroubu okolo Maxe Verstappena a nebude chtít narušit současný klid a jasné rozdělení pozic v týmu.

Nabízí se tak McLaren a Renault. Daniel Ricciardo a Carlos Sainz jsou považováni za největší favority na Vettelovu sedačku. Mohlo by tak jít o přímou ale i nepřímou náhradu. Nelze vyloučit, že Ferrari sáhne po Sainzovi, kterého pak nahradí u McLarenu Ricciardo.

Vettel zná z doby u BMW Sauber Andrease Seidla. Je ale velmi nepravděpodobné, že by McLaren či Renault dokázali v nejbližších dvou letech bojovat o titul. Navíc je otázkou, zda by si mohli dovolit Vettelův plat – to platí zejména pro McLaren.

Nakonec se zdá, že asi nejpravděpodobnější variantou je konec Vettela ve formuli 1. Naznačují to i jeho nejnovější slova. „To, co se odehrálo v posledních několika měsících, vedlo mnoho z nás k úvahám o tom, jaké jsou naše skutečné priority v životě. Člověk musí použít svou představivost a přijmout nový přístup k situaci, která se změnila. Já sám si udělám čas, abych přemýšlel o tom, na čem opravdu záleží, pokud jde o mou budoucnost.“

Vettel je znám tím, že mezi závody zmizí ze světel ramp a užívá si rodinného života.

Překvapivá jména?

V souvislosti se sedačkou u Ferrari padají ještě dvě jména. Antonio Giovinazzi patří Ferrari. Po mnoha letech by byl ve Scuderii Ital. Jeho forma vloni šla postupně nahoru, ale i tak je jeho příchod do Ferrari nepravděpodobný. Tým potřebuje zkušeného jezdce, který pomůže v boji o tituly. Giovinazzi takovým jezdcem minimálně zatím není.

Druhým jménem je Fernando Alonso. Španěl zná Maranello, jeho návrat by uvítala řada fanoušků Ferrari. Alonso ale už není nejmladší, bude tři roky mimo F1, jeho aktuální forma je trochu ve hvězdách. Kromě toho by se zřejmě nespokojil s nižším platem a už vůbec ne s rolí týmové dvojky.

Foto: Getty Images / Mark Thompson